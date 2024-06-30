Як правильно їсти устриці: шеф-кухар шокував людей секретом поїдання молюсків (відео)

Шеф-кухар американського ресторану розповів, що молюсків потрібно їсти живими, щоб відчути справжній смак продукту і не отруїтися.

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Власник бару-ресторану Lenny's Clam у Нью-Йорку Джозеф ДеКандіа шокував Інтернет, розкривши один важливий факт, про який варто пам'ятати, коли ви наступного разу ласуватимете устрицями. Про це він повідомив на сторінці закладу в Tik-tok.

На відео шеф-кухар пояснює, що молюсків потрібно вживати, поки вони ще живі.

"Вони не мертві, а все ще живі — навіть якщо ми додамо до них соус або лимон", — сказав він.

Також ДеКандіа додав, що це можна помітити, якщо вичавити на устрицю лимон — вона почне рухатися.

Що свіжіші устриці, то ліпше, та щоб їх можна було безпечно їсти і вони зберігали чудовий смак, вони мають бути "живими" — тобто сирими.

Так, кухар додав, що ключем до приготування хороших устриць є їхнє вживання якнайшвидше після того, як їх "очистили", що означає, що їхня раковина відкрита. Далі їхній смак може змінитися. Крім того, устриці, які довго полежали відкритими, можуть бути небезпечними і спричиняти найсильніші отруєння.

Підписники були приголомшені цим одкровенням і не стрималися в коментарях.

Одна людина написала: "Мені не потрібно було це знати або бачити".

Інший поділився: "Я все життя їв устриць. Я не знав, що вони ще живі".

Хтось ще написав: "Я ніколи раніше не їв устриць, а тепер, коли я знаю, що вони все ще живі, я ніколи не буду їх їсти тепер".

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