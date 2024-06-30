Як правильно їсти устриці: шеф-кухар шокував людей секретом поїдання молюсків (відео)
Шеф-кухар американського ресторану розповів, що молюсків потрібно їсти живими, щоб відчути справжній смак продукту і не отруїтися.
Власник бару-ресторану Lenny's Clam у Нью-Йорку Джозеф ДеКандіа шокував Інтернет, розкривши один важливий факт, про який варто пам'ятати, коли ви наступного разу ласуватимете устрицями. Про це він повідомив на сторінці закладу в Tik-tok.
На відео шеф-кухар пояснює, що молюсків потрібно вживати, поки вони ще живі.
"Вони не мертві, а все ще живі — навіть якщо ми додамо до них соус або лимон", — сказав він.
Також ДеКандіа додав, що це можна помітити, якщо вичавити на устрицю лимон — вона почне рухатися.
Що свіжіші устриці, то ліпше, та щоб їх можна було безпечно їсти і вони зберігали чудовий смак, вони мають бути "живими" — тобто сирими.
Так, кухар додав, що ключем до приготування хороших устриць є їхнє вживання якнайшвидше після того, як їх "очистили", що означає, що їхня раковина відкрита. Далі їхній смак може змінитися. Крім того, устриці, які довго полежали відкритими, можуть бути небезпечними і спричиняти найсильніші отруєння.
Підписники були приголомшені цим одкровенням і не стрималися в коментарях.
Одна людина написала: "Мені не потрібно було це знати або бачити".
Інший поділився: "Я все життя їв устриць. Я не знав, що вони ще живі".
Хтось ще написав: "Я ніколи раніше не їв устриць, а тепер, коли я знаю, що вони все ще живі, я ніколи не буду їх їсти тепер".
Раніше Фокус писав, як правильно вибирати і їсти делікатесних молюсків.
Також стало відомо, як люди помирають, спробувавши японський рибний делікатес — рибу Фугу. Ця страва неймовірно приваблива для відважних любителів гастрономії, проте цей досвід також може виявитися смертельним — потрібен лише один невірний рух ножа.