Как правильно есть устрицы: шеф-повар шокировал людей секретом поедания моллюсков (видео)

Шеф-повар американского ресторана рассказал, что моллюсков нужно есть живыми, чтобы почувствовать настоящий вкус продукта и не отравиться.

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Владелец бара-ресторана Lenny's Clam в Нью-Йорке Джозеф ДеКандиа шокировал Интернет, раскрыв один важный факт, о котором стоит помнить, когда вы в следующий раз будете лакомиться устрицами. Об этом он сообщил на странице заведения в Tik-tok.

На видео шеф-повар объясняет, что моллюсков нужно употреблять, пока они еще живы.

"Они не мертвы, а все еще живы — даже если мы добавим к ним соус или лимон", — сказал он.

Также ДеКандиа добавил, что это можно заметить, если выжать на устрицу лимон — она начнет двигаться.

Чем свежее устрицы, тем лучше, и чтобы их можно было безопасно есть и они сохраняли отличный вкус, они должны быть "живыми" — то есть сырыми.

Так, повар добавил, что ключом к приготовлению хороших устриц является их употребление как можно быстрее после того, как они были "очищены", что означает, что их раковина открыта. Дальше их вкус может поменяться. Кроме того, устрицы, которые долго полежали открытыми могут быть опасными и вызывать сильнейшие отравления.

Подписчики были ошеломлены этим откровением и не сдержались в комментариях.

Один человек написал: "Мне не нужно было это знать или видеть".

Другой поделился: "Я всю жизнь ел устриц. Я не знал, что они еще живы".

Кто-то еще написал: "Я никогда раньше не ел устриц, а теперь, когда я знаю, что они все еще живы, я никогда не буду их есть теперь".

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