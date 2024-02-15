Морские купидоны или обычное плацебо: могут ли устрицы повысить либидо

Вялая половая жизнь является проблемой для миллионов людей во всем мире и существует множество советов о том, как изменить эту ситуацию. Ученые решили проверить один из таких методов на прочность с помощью науки.

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Существует древнее поверье, что морской деликатес, известный как устрица, способен разжечь огонь любви даже в самой увядшей совместной жизни. И, судя по всему, в этих словах есть доля правды, хотя реальность не так однозначна, как может показаться на первый взгляд. Наука решила докопаться до правды, проверив народную мудрость на прочность с помощью логики и фактов, пишет The Washington Post.

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Начать стоит с того, что в устрицах много цинка, и это отнюдь не преувеличение, ведь всего лишь небольшая порция этой закуски содержит гораздо больше этого микроэлемента, чем требуется большинству взрослых людей в течение дня. Цинк — это важнейшая составляющая, когда речь идет о нашей половой жизни, так как он связан с повышением уровня тестостерона, который играет большую роль в возникновении желания к близости как у мужчин, так и у женщин. Кроме того, он крайне важен для фертильности.

Помощником цинка в арсенале афродизиаков устриц является так называемая D-аспарагиновая кислота — аминокислота, которая может способствовать выработке тестостерона, по крайней мере, в животном царстве. О ее влиянии на человека пока ничего не известно, хотя некоторые исследования показывают, что она может принести пользу.

Но самая интересная особенность заключается совсем в другом и для начала стоит ответить себе на один вопрос: вы когда-нибудь чувствовали себя лучше только потому, что вам казалось, что лечение работает, даже если это была всего лишь сахарная таблетка? Это и есть эффект плацебо, и, похоже, он играет большую роль в интимной жизни. Исследования показали, что люди, которые думают, что получают заряд бодрости от афродизиака, часто отмечают улучшение сексуальной функции, иногда до 50%.

Но прежде чем вы начнете съедать устрицы по дюжине, помните, что не существует какого-то магического числа этого лакомства, которое должно быть достигнуто для получения эффекта афродизиака. Если вам интересно, эксперты советуют попробовать от четырех до шести устриц, но будьте осторожны с употреблением их в сыром виде, чтобы избежать опасных пищевых заболеваний.

Дебра Лейно, сертифицированный психотерапевт по вопросам секса и отношений, заявляет, что другие продукты, такие как арбуз, свекла и клубника, также могут немного подтолкнуть ваше либидо благодаря своим питательным веществам. Кроме того, легкая еда и отсутствие алкоголя помогут сохранить хорошее настроение, что также скажется на вашей активности в постели.

Хотя до сих пор нет никаких конкретных доказательств того, что устрицы повысят ваше сексуальное влечение, они содержат элементы, которые могут дать вам небольшое преимущество в постели, о чем говорят некоторые исследования. Будь то цинк, аминокислоты или просто вера в то, что они сработают, возможно стоит попробовать несколько устриц для укрепления романтического настроения. Путь к сексуальному здоровью и повышенной активности, также включает в себя здоровое питание и образ жизни, а не только то, что лежит на вашей обеденной тарелке и обещает с легкостью улучшить все наши показатели.

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