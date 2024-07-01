Туристка розвінчала популярний міф про аеропорт та розповіла, як можна зекономити (відео)

Мандрівникам доводиться купувати дорогу їжу в аеропорту через відсутність альтернативи. Однак, як пояснила Джулія Ферраро, можна цього не робити й при цьому не залишитись голодним.

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Багато мандрівників намагаються економити під час своїх поїздок. Один відомий міф про аеропорт не дозволяє заощадити гроші, хоча це насправді можливо. Деталями поділились у Mirror.

Завершення проходження перевірок в аеропорту приносить полегшення. Водночас туристи, які намагаються економити, відчувають сум, знаючи, скільки їм коштуватиме перекус. Взяти їжу з собою здається марним рішенням, адже служба безпеки навряд пропустить її.

Однак Джулія Ферраро розбила популярний міф. Вона поділилась своїм улюбленим лайфхаком в аеропорту, зазначивши, що не знає, хто запустив неправдиві чутки. З’ясувалось, що заборони брати з собою перекус на європейські рейси немає.

Ферраро запевнила, що пройти через перевірки з їжею не є проблемою. Вона поділилась, що завжди шукає "милу крамницю" перед польотам та купує там сендвічі. Це виходить значно дешевше, ніж купувати таку ж їжу вже в аеропорту.

"Ніколи не платити за дорогий бутерброд триденної давнини в аеропорту — це перемога. Це особливо корисно на коротких рейсах, на яких не подають їжу! Ми також любимо приносити пакет фруктів і овочів перекусити теж", — поділилась туристка.

У ЗМІ зазначили, що правила дійсно дозволяють брати у подорожі Євросоюзом м’ясні й молочні продукти. Єдина умова — вони мають бути призначені для власного споживання. Також не забороняється проносити на борт рослини або рослинні продукти, тобто, наприклад, овочі й фрукти. Це стосується 27 країн ЄС, Андорри, Ісландії, Ліхтенштейна, Норвегії, Сан-Марино та Швейцарії

У коментарях підтвердили лайфхак, зазначивши, що головне, щоб їжа не мала сильного запаху.

Нагадаємо, дівчина розповіла, що її вітчим протягом 10 років їсть один і той же шматок сиру. Вона зізналась, що не набралася сміливості, щоб спробувати.

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