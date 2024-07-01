Третій рекорд Гіннеса поспіль: чоловік із найдовшою бородою продовжує її відрощувати (відео)

Уперше Сарван Сінгх виміряв свою бороду 2008 року, тоді її довжина становила 2,33 м, а попередній рекорд — 1,77 м.

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У жителя Канади Сарвана Сінгха найдовша у світі борода — 2,54 метра, він детально розповів про щоденний догляд за собою: це п'ять етапів — і пояснив, чому волосся на його обличчі є невіддільною частиною його зовнішнього вигляду як сикха. Про це повідомляє Guinness World Records у соцмережі Х.

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Сарван Сінгх тричі ставав володарем найдовшої бороди у світі. Це зафіксовано представниками Книги рекордів Гіннеса.

Він уперше виміряв свою бороду 2008 року, тоді її довжина становила 2,33 м, а попередній рекорд — 1,77 м. Його володарем був Біргер Пеллас зі Швеції. Сарван, як сикх, що практикує, ніколи не стриг бороду, дотримуючись релігійної традиції.

Житель Канади Сарван Сінгх із найбільшою бородою

Він розповів, що щодня ретельно дотримується правил догляду за бородою. На ніч зав'язує її тканиною, а щоранку відпускає, змочує, промиває шампунем від верху до низу й обполіскує. Після миття наносить кондиціонер, щоб зволожити. Ще 10 хвилин іде на те, щоб борода повністю висохла.

Житель Канади Сарван Сінгх із найбільшою бородою

Потім він рівномірно наносить олію і гель на бороду, щоб зберегти її в цілісності. Як правило, Сарван тримає свою бороду зв'язаною протягом дня, але розв'язує для особливих випадків або релігійних церемоній.

Житель Канади Сарван Сінгх

Доводиться ретельно стежити за тим, щоб борода мала гарний вигляд і росла. Сарван каже, що йому вона подобається, і він ніколи не заперечував проти того, щоб докладати стільки зусиль для її догляду. Борода, на його думку, божественний дар і найважливіший аспект його особистості як сикха. Нестрижене волосся — один із п'яти обов'язкових догматів віри посвяченого сикха.

Сарван переїхав до Канади після того, як його запросили поспівати релігійні гімни в храмі, але місцева сикхська громада попросила його залишитися навчати дітей. Зараз чоловік живе в Сурреї, Британська Колумбія.

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