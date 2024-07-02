Мандрівник на дивані з колесами доїхав до Києва, подолавши 650 км (відео)

Мандрівники з Тернопільської області під час туру збирали кошти на ЗСУ. Донатили навіть поліціянти, які побоювалися, щоб на відео це не виглядало як хабар.

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Мандрівники з Тернопільської області на дивані на колесах приїхали до Києва, а дорогою збирали гроші на потреби Сил оборони. Винахідник Аркадій Фішман і його супутниця в подорожах Олена Дунець їхали 12 днів. Під час благодійного туру вдалося зібрати понад 200 тис. грн. Про це повідомляє "Суспільне".

Такий диванний тур розпочався в Заліщиках у Тернопільській області, подальший маршрут пролягав через Тернопіль, Вінницю, Хмельницький, Житомир і завершився в Києві. Загалом — це 650 кілометрів.

"Дорога була важчою, ніж ми собі уявляли, тому що виникали складнощі, яких у звичайному побуті просто немає. Наприклад, ніде помити руки або набрати води в дорозі", — пояснив Аркадій.

За його словами, в дорозі, у спекотну погоду, ламалися колеса. Є дорога, де відбійники облаштовані так, що диван доводилося ремонтувати просто посеред дороги. Їхали загалом 12-13 годин на день.

Він також зазначив, що "найприємніше, що траплялося в дорозі, це зустрічі з людьми".

"Зустрічають, сигналять, зупиняються, щоб сфотографуватися, — розповів Аркадій. — Я не знаю, скільки разів ми робили фото, мабуть, разів 400".

Траплялося, що зупиняла поліція, але частіше, "щоб задонити або сфотографуватися, готівку давали".

"Був такий випадок смішний, коли я запитав, чи можна зняти на відео, як вони донатять. А мені відповіли: "І знімай". І простягає купюру. Олена купюру бере, а я в той момент фотографую. А поліціянт каже: "тільки давай так, щоб не вийшло, що це не ми вам даємо гроші, а ви нам", — розповів винахідник.

За слова Аркадія, суми, зібраної під час благодійного туру на дрони й розмінувальні машини, недостатньо.

"Стоїть завдання зібрати 2 млн, не на одну машину, а на 5. А зібрали тільки на половину однієї машини. Ми ще будемо 3 дні в Києві до 6 липня. Триває наша подорож Києвом. Може, за ці дні зберемо хоч на одну машину", — пояснив винахідник, зазначивши, що багато хто сприймає цю ініціативу тільки як жарт і донатить мало.

Нагадаємо, що військовий ЗСУ розповів про ефективність "танків-курятників" РФ, які, за його словами, змушують дронщиків працювати якісніше.

Також повідомлялося, що, згідно з дослідженням, біженці в Німеччині та Нідерландах заробляють у чотири рази більше, ніж в Україні.