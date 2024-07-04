"Генетична лотерея": чоловік народився з чотирма пальцями на кожній руці (фото)

У однорічному віці хлопцеві зробили операцію з видалення кісток середнього пальця на лівій руці, оскільки вони були недорозвинені. На правій руці середній і безіменний пальці зрослися в один.

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Чоловік, який народився з чотирма пальцями на кожній руці, розповів про те, як він живе. Користувач із ніком kuparata поділився фотографією своїх рук на популярному форумі Reddit.

Багато людей були здивовані такою відмінністю чоловіка. Деякі з них хотіли дізнатися, як сталося, що у чоловіка всього вісім пальців.

"Привіт усім, як ви можете бачити на фотографії — у мене відсутній середній палець на обох руках. Це захворювання називається олігодактилія", — написав користувач із ніком kuparata.

За словами чоловіка, в однорічному віці йому зробили операцію з видалення кісток середнього пальця на лівій руці, оскільки вони були недорозвинені та "застрягли" на тильному боці долоні (якраз під тим місцем, де має починатися середній палець). На правій руці середній і безіменний пальці зрослися в один.

Чоловік народився з чотирма пальцями на кожній руці Фото: Reddit

Після того як він розповів про цю історію, у багатьох людей виникли запитання, оскільки вони ніколи не бачили нічого подібного раніше. Більшість із них стосувалася непристойного жесту, який показують середнім пальцем. Чоловік відповів на них, заявивши, що йому просто доводиться "сигналити та кричати", коли він серйозно незадоволений, наприклад, водінням.

Деякі люди чули про це захворювання і розповідали свої власні історії.

"У моєї двоюрідної сестри точно таке ж захворювання, а в дитинстві їй зробили операцію, щоб допомогти зі спритністю рук. В іншому вона веде досить спокійний спосіб життя, і я пишаюся нею. Коли я була молодшою, я звертала увагу на її руки, але зараз, коли я поруч із нею, я навіть не звертаю на це уваги й не помічаю. Я бажаю вам усього найкращого", — написала одна дівчина.

Інші користувачі форуму зазначили, що вперше бачать подібне.

"Без яких тільки пальців не народжуються", "Ви, мабуть, дуже ввічливі", "Можливо, це найкрутіша фотографія, яку я бачив за останній час. Ці руки виглядають просто шедеврально", "Мені особливо подобається, як видно, що на правій руці пальці так і не розійшлися повністю, а ліва — витвір мистецтва. Генетична лотерея. Прекрасно", — писали вони.

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