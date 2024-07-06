"Ми допомагаємо людям": блогер побудував 100 будинків і роздав їх сім'ям, які цього потребують (відео)

Джиммі Дональдсон, більш відомий як MrBeast, став відомий своїми екстравагантними подарунками та благодійними пожертвами. Цього разу чоловік знову здивував критиків.

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Блогер MrBeast, відомий своїми грандіозними філантропічними акціями, оголосив про свою нову ініціативу. Творець контенту побудував і передав 100 будинків нужденним сім'ям. Про це пише Newsweek.

Новий проєкт поповнив серію благодійних акцій популярного блогера, чиє справжнє ім'я Джиммі Дональдсон, спрямованих на використання його платформи для соціального впливу.

MrBeast став відомий своїми екстравагантними подарунками та благодійними пожертвами, часто демонструючи їх у своїх відеороликах на YouTube. Раніше чоловік уже проводив подібні акції, включно з оплатою операцій з відновлення зору та видалення катаракти для тисячі людей. Він також роздав понад 3 мільйони доларів, подарував приватний літак і острів. Його відео, що відтворює популярний серіал від Netflix "Гра кальмарів", де учасники боролися за приз у 456 000 доларів, набрало понад 424 мільйони переглядів.

MrBeast став відомий своїми екстравагантними подарунками та благодійними пожертвами Фото: UPI

Попри всі свої зусилля, MrBeast часто піддається критиці за те, що використовує свої значні статки, накопичені завдяки YouTube, для боротьби із соціальною нерівністю.

"Коли ми допомагаємо людям (наприклад, фінансуємо операцію з видалення катаракти для 1000 осіб, будуємо 100 будинків, 100 колодязів тощо), люди зляться і кажуть, що я не повинен цього робити, а це повинні робити уряди. Так, в ідеалі блогер не повинен розв'язувати ці проблеми, але я не збираюся просто стояти осторонь і нічого не робити", — написав він X (раніше Twitter).

Блогер відповів своїм критикам Фото: X (Twitter)

Критики стверджують, що створення контенту на основі таких дій може бути експлуатацією. Однак MrBeast захищає свій підхід, заявляючи, що він має намір допомагати і що всі доходи від його відео використовуються для фінансування інших схожих проєктів.

"Я використовую свої гроші, щоб допомагати людям, і обіцяю роздати всі свої гроші до смерті. Усі до останнього пенні", — відповів творець контенту.

Серед останніх зусиль MrBeast — будівництво 100 колодязів із чистою водою в Африці, що дало змогу задовольнити критичні потреби в Кенії, Сомалі та Зімбабве. Ця ініціатива викликала критику на адресу урядів цих країн, наголосивши на їхній зневазі до забезпечення предметами першої потреби.

Раніше Фокус повідомляв, що чоловік повернувся на свою стару ділянку і помітив на ній будинок вартістю $1,5 млн. Деніел Кенігсберг дізнався про незаплановане будівництво від свого старого приятеля з рідного міста. Він хотів, щоб земля дісталася його дітям.

Також стало відомо, що виставлений на продаж будинок, у якому "не можна жити", приваблює безліч людей. В оголошенні йдеться, що житло зайняте орендарями і продається як є. Покупець зможе в'їхати в нього тільки у 2053 році.