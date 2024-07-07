Щойно закінчила лікування: пенсіонерка, яка пережила рак, зірвала джекпот у $5 млн

За словами Донни Осборн, вона мала летіти до родичів, але літак неодноразово затримували і вона передумала. У підсумку дорогою додому жінка придбала доленосний квиток.

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75-річна жінка тривалий час боролася з раком грудей і практично відразу після завершення лікування зірвала джекпот у лотереї. Про це йдеться в матеріалі Daily Star.

Йдеться про Донну Осборн, яка готувалася разом зі своєю донькою відвідати родичів у Флориді. Вони прибули в аеропорт, але рейс кілька разів затримали. У результаті донька жінки полетіла сама, адже літак довелося чекати надто довго.

"Затримки були настільки численними, що я вирішила повернутися додому. Якби я не покинула аеропорт, я б ніколи не купила цей квиток", — заявила Донна Осборн.

На автозаправній станції вона придбала один із лотерейних квитків, який і виявився для неї доленосним. Просто на парковці жінка вирішила подивитися на результат і була приголомшена тим, що побачила.

Донна Осборн одразу ж повернулася в магазин, щоб касири підтвердили справжність виграшу, адже вона не могла повірити своєму щастю. Донька теж до останнього не вірила, що її матiр стала володаркою джекпоту.

Для 75-річної пенсіонерки цей виграш став гірко-солодким, адже нещодавно вона закінчила променеву терапію від раку грудей. У лотерею вона грає багато років, проте таке з нею сталося вперше. Виграш прийшов до її дня народження. При цьому навіть після цього Донна Осборн не збирається йти на пенсію.

"Я не знаю, що б я робила з собою, якби пішла на пенсію; мені потрібно залишатися активною. Думаю, я вкладу частину виграшу, безумовно, але потім я планую відвідати Аляску!" — підсумувала жінка.

Нагадаємо, 25 червня повідомлялося, що чоловік зірвав джекпот у $4 млн і відразу ж помер від стресу. Після великої перемоги у нього стався серцевий напад. Кадри, що зафіксували нещасний випадок, швидко поширилися соціальними мережами.