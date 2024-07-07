Только закончила лечение: пережившая рак пенсионерка сорвала джекпот в $5 млн

По словам Донны Осборн, она должна была лететь к родственникам, но самолет неоднократно задерживали и она передумала. В итоге по пути домой женщина приобрела судьбоносный билет.

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75-летняя женщина длительное время боролась с раком груди и практически сразу после завершения лечения сорвала джекпот в лотерее. Об этом говорится в материале Daily Star.

Речь идет про Донну Осборн, которая готовилась вместе со своей дочерью навестить родственников во Флориде. Они прибыли в аэропорт, но рейс несколько раз задержали. В результате дочь женщины улетела одна, ведь самолет пришлось ждать слишком долго.

"Задержки были настолько многочисленными, что я решила вернуться домой. Если бы я не покинула аэропорт, я бы никогда не купила этот билет", — заявила Донна Осборн.

На автозаправочной станции она приобрела один из лотерейных билетов, который и оказался для нее судьбоносным. Прямо на парковке женщина решила посмотреть на результат и была ошеломлена тем, что увидела.

Донна Осборн сразу же вернулась в магазин, чтобы кассиры подтвердили подлинность выигрыша, ведь она не могла поверить своему счастью. Дочь тоже до последнего не верила, что ее мать стала обладательницей джекпота.

Для 75-летней пенсионерки этот выигрыш стал горько-сладким, ведь недавно она закончила лучевую терапию от рака груди. В лотерею она играет много лет, однако такое с ней произошло впервые. Выигрыш пришел к ее дню рождению. При этом даже после этого Донна Осборн не собирается уходить на пенсию.

"Я не знаю, что бы я делала с собой, если бы ушла на пенсию; мне нужно оставаться активной. Думаю, я вложу часть выигрыша, безусловно, но потом я планирую посетить Аляску!" — подытожила женщина.

Напомним, 25 июня сообщалось, что мужчина сорвал джекпот в $4 млн и сразу же умер от стресса. После крупной победы у него случился сердечный приступ. Кадры, запечатлевшие несчастный случай, быстро распространились по социальным сетям.