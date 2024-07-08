"Культурне явище": чоловік хвилюється за дружину, яка їсть занадто багато яєць

Навіть найзавзятіші любителі яєць з підозрою поставилися до кількості білкових продуктів, які з'їдає за день дружина чоловіка.

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Чоловік розповів про дивну звичку своєї дружини їсти по шість варених яєць на день і звернувся по допомогу до користувачів соцмереж. Схвильований чоловік попросив поради на популярному форумі Reddit.

Спантеличений тим, що дружина з'їдає по пів дюжини яєць на день, чоловік вирушив на соціальний форум, щоб зрозуміти її любов до білка. Багато людей поділилися своєю думкою щодо цієї закуски й згадали своїх друзів, які щодня їли яйця.

"Моя ірландська дружина варить близько шести яєць на день і їсть їх протягом дня як перекуси. Це ірландська особливість? Вона стверджує, що це досить поширене і майже культурне явище", — написав користувач із ніком fear_mac_tire, розкриваючи харчові звички своєї партнерки.

Чоловік додав, що він теж громадянин Ірландії, але народився і прожив в Іспанії перші 20 років свого життя.

Ілюстративне фото Фото: Freepik

Навіть найзавзятіші любителі яєць з підозрою поставилися до кількості білкових продуктів, які з'їдає за день дружина чоловіка.

"Я люблю яйця, але не думаю, що вони б мені сподобалися, якби я їв по 6 штук щодня", "У вашої дружини дах поїхав", "Я виросла, коли мені говорили, що категорично не можна їсти більше двох яєць на день, здається, це було пов'язано з холестерином. На щастя, консультативна рада щодо яєць це розвінчала", "6 — це дуже рідко. Я б з'їдав максимум 2-4 на тиждень", "Напевно, варто вкласти гроші в кілька курей, якщо вона планує продовжувати в тому ж дусі", — писали вони.

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