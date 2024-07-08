"Культурное явление": мужчина волнуется за жену, которая ест слишком много яиц

Даже самые заядлые любители яиц с подозрением отнеслись к количеству белковых продуктов, съедаемых за день женой мужчины.

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Мужчина рассказал о странной привычке своей жены есть по шесть вареных яиц в день и обратился за помощью пользователям соцсетей. Взволнованный муж попросил совета на популярном форуме Reddit.

Озадаченный тем, что жена съедает по полдюжины яиц в день, мужчина отправился на социальный форум, чтобы понять ее любовь к белку. Многие люди поделились своим мнением относительно этой закуски и вспомнили свои друзей, которые ежедневно ели яйца.

"Моя ирландская жена варит около шести яиц в день и ест их в течение дня в качестве перекусов. Это ирландская особенность? Она утверждает, что это довольно распространенное и почти культурное явление", — написал пользователь с ником fear_mac_tire, раскрывая пищевые привычки своей партнерши.

Мужчина добавил, что он тоже гражданин Ирландии, но родился и прожил в Испании первые 20 лет своей жизни.

Иллюстративное фото Фото: Freepik

Даже самые заядлые любители яиц с подозрением отнеслись к количеству белковых продуктов, съедаемых за день женой мужчины.

"Я люблю яйца, но не думаю, что они бы мне понравились, если бы я ел по 6 штук каждый день", "У вашей жены крыша поехала", "Я выросла, когда мне говорили, что категорически нельзя есть больше двух яиц в день, кажется, это было связано с холестерином. К счастью, консультативный совет по яйцам это развенчал", "6 — это очень редко. Я бы съедал максимум 2-4 в неделю", "Наверное, стоит вложить деньги в несколько кур, если она планирует продолжать в том же духе", — писали они.

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