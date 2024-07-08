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Матір знайшла "геніальний спосіб", як зацікавити дитину іграшками, які у неї вже є (відео)

Як зацікавити дитину старими іграшками, відео, виховання дітей, дослідження вчених
Фото: Getty | Матір знайшла спосіб, як зацікавити сина старими іграшками

Кейлі Опатіч знайшла рішення після того, як потрапила на один із сайтів для батьків, що пропагує так званий "метод Монтессорі".

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Кейлі Опатіч з Бостона (США) знайшла "геніальний спосіб", щоб зацікавити свого 2-річного сина іграшками, які у нього вже є. Своїм досвідом жінка поділилась на сторінці у TikTok.

"Ми з чоловіком та маленьким сином Грейсоном живемо в невеликому будинку, тож у нас не так багато місця, а діти накопичують багато речей. До того ж рідня часто приносить нам подарунки. Намагаємося звести все до мінімуму й просимо купувати маленькі іграшки, але так виходить не завжди", — розповідає Кейлі, яка зараз вагітна другою дитиною, в інтерв’ю виданню Newsweek.

Матір знайшла рішення після того, як потрапила на один із сайтів для батьків, що пропагує так званий "метод Монтессорі" — його суть в заохочені до більш мінімалістичного підходу до життя. Ресурс посилався на дослідження Університету Толедо від 2017 року, в якому дослідники порівнювали, як група дітей грається у двох окремих кімнатах, де було 4 та 16 іграшок відповідно.

Як несподівано з’ясувалося, малюки знову й знову залучалися до більш змістовної гри, коли в кімнаті було лише 4 іграшки, а не 16.

"Якщо дати їм лише кілька іграшок для гри, це дійсно більше привертає їхню увагу і дозволяє зосередитися, замість того, щоб постійно переключати свою увагу з однієї на іншу", — розповідає Опатіч.

Матір почала думати над тим, щоб зробити щось подібне для Грейсона, регулярно змінюючи його іграшки.

"Я просто взяла цілу купу речей, склала їх у контейнери для зберігання і занесла у підвалі. Кожні шість тижнів я просто міняю їх місцями. Тепер в коробці для рукоділля одного місяця може бути щось на кшталт пластиліну, а наступного — кінетичний пісок", — пояснює вона.

Окрім регулярної заміни іграшок, Опатіч також змінює планування кімнати свого сина, зазначивши, що його увага та зосередженість на тому, з чим він грається, збільшилася.

Жінка наполегливо рекомендує своїм глядачам такий мінімалістичний підхід і навіть почала застосовувати його до решти речей у будинку.

"Помітила, що життя в мінімалістичному будинку зробило мене менш тривожною. Наприклад, раніше розкладала 17 подушок на нашому ліжку, а потім одного дня подумала: "Навіщо я це роблю?". За останній рік взяла собі за мету по-новому організувати наш дім, і це мені дуже допомогло", — додає Кейлі.

Як зацікавити дитину старими іграшками, відео, виховання дітей, дослідження вчених Fullscreen
Кейлі Опатіч регулярно міняє іграшки в кімнаті сина
Фото: TikTok

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що 12-річний Суборно Ісаак Барі, якого часто називають "другим Ейнштейном", успішно закінчив середню школу в місті Малверн (штат Нью-Йорк, США) й планує цьогоріч вступати до вищого навчального закладу.

До того ж ми розповідали про матір, яка дозволяла маленькому синові малювати на стінах і тепер розповіла, ким він став. Сантьяго-Даніель, якому зараз чотири роки, малював аж так багато, що матері довелося робити косметичний ремонт перед переїздом з орендованої квартири.