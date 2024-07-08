Експерт з етикету здивував тим, як правильно їсти круасани (відео)

Сидячи в елітному кафе, бездоганно одягнений Вільям Хенсон розкрив своє "золоте правило".

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Британський гуру етикету Вільям Хенсон викликав ажіотаж своїм останнім вірусним відео про те, як правильно їсти круасани. Порадами він ділиться на сторінці у TikTok.

Сидячи в елітному кафе, бездоганно одягнений Вільям розкрив своє "золоте правило".

"Круасан зроблений з вершкового масла, тому не потрібно класти більше зверху! Краще взяти джем або мармелад. І ще одне, пам'ятайте, що коли ви їсте будь-яку випічку, то не потрібно вмочувати її у каву чи інший напій, хоча у Франції так роблять", — сказав він.

Однак далеко не всі погодилися з порадою Вільяма.

"Якщо на стіл ставлять масло, значить, воно має бути на щось намазане. Круасан — найкращий з варіантів", — написав один з користувачів мережі.

Інший з гордістю зізнався: "Вибач, Вільяме, але я завжди додаю масло у свій круасан. Можете називати мене язичником".

"Пфф, етикет… Моя колега вмочала круасан у склянку з кока-колою, і я на 100% підтримую все те, що приносить їй радість", — додав ще один юзер.

Були й ті, хто поділився своєю унікальною технікою споживання круасанів.

"Розрізаю круасани навпіл уздовж, як хліб, потім намазую маслом з обох боків, а посередині поливаю джемом, але це тільки я", — розповів про свої уподобання один з глядачів.

Відео Вільяма Хенсона зібрало мільйони переглядів, а також десятки тисяч вподобайок та репостів.

Нагадаємо, раніше гуру етикету розповів, що можна і чого не можна робити під час вечері поза домом: від того, як витирати рот по-королівськи, до хитромудрого трюку, який дає змогу повідомити друзям, що ви хочете розділити рахунок.

Також ми розповідали про приховані правила етикету під час застілля чи фуршету, пікніку чи перекусу, про які варто знати.