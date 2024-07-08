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МирФан

Эксперт по этикету удивил тем, как правильно есть круассаны (видео)

Британский гуру этикета Уильям Хэнсон, как правильно есть круассаны, видео, прикол, Великобритания
Фото: Freepik | Эксперт рассказал, как правильно есть круассаны

Сидя в элитном кафе, безупречно одетый Уильям Хэнсон раскрыл свое "золотое правило".

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Британский гуру этикета Уильям Хэнсон вызвал ажиотаж своим последним вирусным видео о том, как правильно есть круассаны. Советами он делится на странице в TikTok.

Сидя в элитном кафе, безупречно одетый Уильям раскрыл свое "золотое правило".

"Круассан сделан из сливочного масла, поэтому не нужно класть больше сверху! Лучше взять джем или мармелад. И еще одно, помните, что когда вы едите любую выпечку, то не нужно макать ее в кофе или другой напиток, хотя во Франции так делают", — сказал он.

Однако далеко не все согласились с советом Уильяма.

  • "Если на стол ставят масло, значит, оно должно быть на что-то намазано. Круассан — лучший из вариантов", — написал один из пользователей сети.
  • Другой с гордостью признался: "Извини, Уильям, но я всегда добавляю масло в свой круассан. Можете называть меня язычником".
  • "Пфф, этикет... Моя коллега макнула круассан в стакан с кока-колой, и я на 100% поддерживаю все то, что приносит ей радость", — добавил еще один юзер.

Были и те, кто поделился своей уникальной техникой потребления круассанов.

"Разрезаю круассаны пополам вдоль, как хлеб, потом намазываю маслом с обеих сторон, а посередине поливаю джемом, но это только я", — рассказал о своих предпочтениях один из зрителей.

Видео Уильяма Хэнсона собрало миллионы просмотров, а также десятки тысяч лайков и репостов.

Напомним, ранее гуру этикета рассказал, что можно и чего нельзя делать во время ужина вне дома: от того, как вытирать рот по-королевски, до хитроумного трюка, который позволяет сообщить друзьям, что вы хотите разделить счет.

Также мы рассказывали о скрытых правилах этикета во время застолья или фуршета, пикника или перекуса, о которых стоит знать.