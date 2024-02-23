Неочевидные правила этикета за столом: как есть разные блюда

Скрытые правила этикета во время застолья или фуршета, пикника или перекуса, о которых стоит знать.

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"Во всех пустяковых делах важен стиль", — писал Оскар Уайлд, классик английской литературы, обладатель безупречного вкуса и большой знаток светской жизни. Вот и мы об этом. Поэтому предлагаем вам к основным правилам поведения за столом, которые обычно известны нам с детства, добавить ряд неочевидных условий, к которым стоит отнестись с большим вниманием.

Например, мы не всегда четко знаем, когда вилка и нож действительно не нужны, а в каких ситуациях этикет требует от нас все же использовать столовые приборы. Кроме того, не стоит забывать и о правилах поведения во время застолья:

не оставляйте телефон на общем столе;

перед тем, как сделать глоток, лучше проглотить еду и вытереть губы салфеткой, чтобы края бокала оставались чистыми;

выходя из-за стола, скажите "Извините".

Ведь делить застолье с вежливыми людьми гораздо приятнее.

Мисо-суп

Мисо-суп обычно подают в небольшой глубокой чаше. Взяв ее в ладонь одной руки и придерживая за стенку большим пальцем, бульон пьют маленькими глотками. Палочками в другой руке придерживают в чаше сыр тофу и другие ингредиенты. После того, как бульон будет выпит, можно съесть тофу, лапшу, грибы и другие твердые составляющие блюда, используя палочки или ложку.

Бекон

Хрустящий поджаренный бекон может раскрошиться, если его резать ножом, поэтому его едят руками. Мягкий бекон, как правило, жирный, и им можно легко испачкать пальцы. Поэтому во время еды используют вилку и нож.

Оливки и маслины

Когда оливки подаются как закуска, их можно брать руками. Если оливки добавлены к блюду, например, салату, то их едят вилкой. Оливку в бокале мартини можно съесть после того, как напиток будет выпит.

Стейк из рыбы

Рыбный стейк обычно готовят из лосося, семги или форели. Его едят специальными приборами: вилкой с тремя зубчиками и ножом в виде лопатки. Мясо рыбы очень мягкое, поэтому его не режут, а аккуратно отделяют ножом кусочки, которые затем едят вилкой. Нож также используют, чтобы отделить кожу и косточки рыбы.

Рыба целая

Такую рыбу нужно разрезать посередине от головы к хвосту так, чтобы оставить в стороне позвоночник. Верхний слой "раскройте" как книжку, кусочки мяса можно переложить на свободное место на тарелке. Подцепив хребет вилкой, выньте его из рыбы и положите на тарелку для костей. Можно сбрызнуть рыбу лимоном и приступить к потреблению, используя те же вилку и нож.

Мясо на косточке, дичь

Во время делового ужина, в гостях или ресторане мясо на косточке, курицу, дичь едят с помощью вилки и ножа. В неформальной обстановке — дома или на пикнике — мясо птицы, ребрышки можно есть руками.

Креветки

Если в блюде есть креветки с неочищенными хвостами, то есть их можно руками, держа за панцирь. Затем остатки откладывают на специальную тарелку.

Креветки на шпажках, поданные в виде закуски, замачивают в соус и после этого пробуют, держа за палочку. Если креветки слишком большие и не могут поместиться во рту полностью, их едят, откусывая по кусочку. Но в таком случае креветку, которую вы уже надкусили, макать в общую соусницу не стоит.

Коктейль из креветок подается в высоком стакане или глубокой чашке. Слишком большие креветки разрезают на несколько частей. Если использовать нож невозможно, разделите креветку вилкой и кушайте кусочками.

Очищенные вареные и жареные креветки на тарелке едят с помощью вилки и ножа.

Пицца

Пиццу, порезанную на кусочки, можно взять руками из общей тарелки. Это правило действует на вечеринках и любых мероприятиях в неформальной обстановке. Но если вы на бизнес-ланче или обедаете в кафе, ресторане, лучше воспользуйтесь вилкой и ножом.

Тако

Хрустящую лепешку берут руками. Если вы сами накладываете себе начинку, начните с листьев зеленого салата — они не дадут тесту быстро размякнуть. Затем можно добавить рис, сыр, овощи. Лучше не класть много начинки и держать тако над чистой тарелкой. Если какие-то ингредиенты выпадут из лепешки, будет легко поднять это вилкой.

Мягкий корж с начинкой заворачивают рулетом. Сверху тако поливают соусом и едят с помощью ножа и вилки.

Запеченный картофель

Запеченный картофель едят вилкой. Картофелину придерживают пальцами одной руки, пока с помощью вилки снимают кожуру. Корнеплод очищают продольно, сверху вниз (если вверху на картофеле нет крестообразного надреза, его можно сделать вилкой самостоятельно, чтобы дать пару выйти). Затем картофель разламывают руками, а вилку используют для того, чтобы перемешать мякоть корнеплода с маслом и другими составляющими.

Зеленый горошек

Зеленый горошек едят вилкой и ножом: ножом собирают горошины на вилку, другим способом — накалывают горошек на зубчики вилки. Ни в коем случае не нужно разминать горошек, превращая его в пюре.

Авокадо

Авокадо, разрезанное пополам, едят маленькой ложкой, зачерпывая ею мякоть плода. Кусочки авокадо в салате — вилкой. Гуакамоле, как и любой паштет, можно намазать на хлеб или крекер.

Сыр

Мягкие сыры, такие как камамбер или бри, едят вместе с корочкой. С твердых сортов, например, чеддера, корочку срезают ножом, придерживая сыр вилкой.

В ресторане сырную тарелку предлагают на десерт и часто подают с орехами, фруктами и крекерами. Мягкие сорта сыра отрезают кусочками и перекладывают на свою тарелку. Этот сыр можно будет намазать ножом на крекер или хлеб и съесть как бутерброд, взяв руками.

Твердые сыры, порезанные кусочками, можно с помощью столовых приборов тоже переложить на свою тарелку. В официальной атмосфере сыр лучше есть вилкой. Но если вы сделаете бутерброд с крекером или хлебом, не возбраняется взять его руками.

Десерты

Пирожные эклеры всегда едят ножом и вилкой. Резать пирожное нужно очень аккуратно, чтобы начинка не вылезла наружу.

Пышки, пончики и воздушную сдобу разламывают руками, намазывают маслом, едят маленькими кусочками.

Булочки в глазури разрезают пополам или на четвертинки и едят руками. Если выпечка слишком липкая, то используют вилку и нож.

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