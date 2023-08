"Это все меняет": люди были шокированы, узнав о "правильном" способе поедания круассана (видео)

Многие любят полакомиться слоеным, маслянистым лакомством с маслом и джемом — желательно с чаем или кофе. Но, по мнению эксперта по этикету Уильяма Хэнсона, большинство людей едят их неправильно.

Эксперт по этикету Уильям Хэнсон рассказал, что люди были удивлены, узнав, что всю жизнь ели круассаны неправильно. Об этом пишет The Mirror.

Несмотря на то, что круассаны являются французским деликатесом, многие в мире также являются большими поклонниками этой выпечки, особенно по утрам. Многие любят полакомиться этим слоеным, маслянистым лакомством с маслом и джемом — желательно с чаем или кофе. Но, по мнению эксперта по этикету Уильяма Хэнсона, большинство людей ест их неправильно.

Первое, что все делают неправильно, — это макают их в горячий напиток. В недавнем видеоролике, опубликованном в Instagram на своей странице Уильям, являющийся тренером по этикету, директором компании The English Manner и автором книги The Buffer's Guide to Etiquette, объяснил, что так делать не стоит.

"Когда вы наслаждаетесь круассаном, вероятно, за завтраком, по статистике, вам не надо макать его в кофе", — сказал британец.

Еще одна вещь, которую люди, очевидно, делают неправильно, — это смазываем их маслом.

"Точно так же вы не используете масло на круассане. Он уже намазан маслом. Он полностью масляный. Вам не нужно добавлять его дополнительно", — продолжил эксперт.

По его мнению, если вы используете нож для разрезания теста, то следует сразу же прекратить это делать. Вместо этого следует просто отламывать кусочки, а затем добавлять любые приправы.

"Опять же, если речь идет о хлебе или полуфабрикате хлеба, мы не собираемся использовать нож для его разрезания, поэтому он не нужен. Вместо этого вы отламываете небольшой кусочек круассана и добавляете джем, мармелад или то, что вы хотите добавить", — добавил он.

Однако, как показал Уильям, добавлять начинку на круассан следует "на тарелке, а не в воздухе". Видео набрало более 22 000 лайков, но многие были шокированы тем, что узнали о "правильном" способе поедания круассана.

"Это все меняет. Я удивлен, потому что я действительно делаю это правильно, а я всегда считал себя странным", — написал один из пользователей соцсети.

