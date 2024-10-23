Школа для светских львиц: в Китае набирают популярность курсы этикета для женщин

Подобные школы называют культурным феноменом, после того, как выпускница подобной начала встречаться со сверхпопулярным в КНР актером Хуаном Сяомином.

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В Китае набирают популярность так называемые школы для обучения светских львиц — феноменом, который заполонил китайские социальные сети в последние годы. В них учат вести беседы, держать осанку и сводить с ума самых богатых и знаменитых мужчин в Китае. О школах заговорили после того, как известный китайский актер Хуан Сяомин внезапно расстался со своей женой и начал встречаться с бизнес-леди и моделью Йе Ке, выпускницей подобной школы. Об этом пишет Jing Daily.

Новости о том, что Сяомин встречается с предпринимательницей из Шэньчжэня Йе Ке, вызвало широкое обсуждение в китайских социальных сетях. 46-летний актер, один из самых высокооплачиваемых звезд в стране, подтвердил отношения в середине сентября, положив конец неделям спекуляций.

Хуан Сяомин - один из самых популярных в Китае актеров Фото: Weibo

Объявление было сделано спустя год после громкого развода Хуана с актрисой и моделью Анджелой Бейби, от которой у него есть семилетний сын.

Новый роман Хуан быстро стал популярной темой на Weibo, поскольку пользователи сети углубились в прошлое Йе Ке, чтобы лучше понять женщину, покорившую сердце магната индустрии развлечений.

31-летняя Йе родилась и выросла в технологическом центре на юге Китая, Шэньчжэне, и создала разнообразный бизнес-портфель, охватывающий биологические технологии, косметику и моду. Ее предпринимательская жилка помогла ей создать бренд женской одежды для гольфа класса люкс, а ее деятельность в качестве стримера на Douyin привлекла полмиллиона подписчиков.

Йе Ке - избранница самого популярного в Китае актера Фото: Weibo

Несмотря на ее достижения, пользователи соцсетей копнули глубже и выяснили, что Йе Ке обучалась в "школе светских львиц".

Эти школы, предлагающие курсы по всему, от осанки и навыков ведения разговора до оценки люксовых брендов и верховой езды, создали новый класс китаянок, которые претендуют на место в высшем обществе.

Выпускницы этих "школ" обладают багажом знаний, который делает их идеальными невестами для богатых и знаменитых.

"Эти тренинги были горячей темой около 10 лет назад, в начале 2010-х годов в Китае. Теперь они, похоже, прочно обосновались в индустрии обучения образу жизни. В Китае наблюдается бум компаний, предлагающих такие услуги", — говорит Гийом Рю де Бернадак, генеральный директор Académie de Bernadac, которая проводит обучение этикету как для частных лиц, так и для предприятий.

Однако пользователи сети утверждают, что эти программы культивируют поверхностность вместо сути, массово производя то, что некоторые называют "шаблонными подружками", единственная цель которых — выйти замуж за богатого человека или обрести влияние в индустрии развлечений.

Дискуссия вокруг Йе Ке и прочих выпускниц проливает свет на тревожную тенденцию: коммерциализацию женской идентичности в современном Китае.

Йе Ке - избранница самого популярного в Китае актера Фото: Weibo

Онлайн-пользователи утверждают, что эти школы продвигают идею о том, что успех и счастье связаны с набором тщательно подобранных моделей поведения и внешнего вида, что подрывает индивидуальность женщин. Негативная реакция на "школы обучения светских львиц" отражает обеспокоенность по поводу того, чего ждут от женщин в Китае.

"Молодая женщина должна быть красивой, молодой, милой, воспитанной. И это касается только женщин", — говорит Де Бернадак, впрочем, он отмечает, что он редко встречал женщин в КНР, которые были бы против этого тренда. Так как в стране с миллиардным населением конкуренция очень высока и они готовы учится, чтобы преуспеть.

Напомним, недавно стало известно, что в кино возвращается Фань Бинбин. Известная китайская актриса исчезла с экранов на пять лет после того, как ее поведение в Китае сочти несоответствующим образу национальной актрисы и заподозрили в уклонении от уплаты налогов.