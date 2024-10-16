Исчезла на пять лет: китайская звезда стала патриоткой и возвращается в кино

Фань Бинбин, которая снималась в блокбастерах Marvel, пропала после налогового скандала.

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Фань Бинбин, некогда одна из самых известных кинозвезд Китая, возвращается на экраны после более чем пятилетнего перерыва, вызванного ее предполагаемой причастностью к крупному скандалу, связанному с уклонением от уплаты налогов. Звезды в Китае должны быть образцами для подражания. Те, кто не соответствуют, просто исчезают. Об этом пишет The Guardian.

Фань Бинбин попала в опалу в Китае

Фань вернется в нео-нуарном триллере "Зеленая ночь", который снимали в Гонконге и Южной Корее. На американских стриминговых сервисах он появится 18 октября. Фильм был объявлен возвращением Фань из профессионального чистилища с тех пор, как она исчезла из поля зрения общественности 2018 году. За год молчания китайские налоговые органы выставили ей счет на сумму более 880 млн юаней (99 млн фунтов стерлингов).

Эксперты утверждают, что тот факт, что Фань, которая когда-то снималась в таких блокбастерах, как франшизы "Люди Икс" и "Железный человек", возвращается в кино в международной постановке, которая в Китае практически не обсуждалась, говорит о том, что она все еще в опале.

"Я не верю, что она сможет вернуться. Китайские кинозвезды очень уязвимы… слава, которая у них есть, — это то, что никогда не нравится государству", — сказала Сабрина Цюн Юй, профессор кино и китайских исследований в Университете Ньюкасла.

Падение Фань вызвало шок в киноиндустрии Китая. Ее крах начался в мае 2018 года, когда известная телеведущая опубликовала в сети фотографии двух контрактов, которые, по-видимому, свидетельствовали о том, что Фань использовала поддельный контракт, чтобы занизить свой доход китайским налоговым органам на сумму в несколько миллионов долларов. Такая практика, известная как контракты "инь-ян", предположительно была широко распространена в киноиндустрии.

Фань отрицала правонарушение, но налоговые органы начали расследование, и в октябре того же года ей было предписано выплатить 883 млн юаней неуплаченных налогов и связанных с ними штрафов. Она извинилась в социальных сетях и сказала: "Без хорошей политики партии и государства, без любви и защиты народа не было бы Фань Бинбин".

С тех пор карьера Фань замерла, хотя она сохранила присутствие в социальных сетях и развивала свой интернет-бренд красоты Fan Beauty. Иногда она появлялась на светских мероприятиях.

Фань Бинбин в Париже Фото: Getty Images

В последние месяцы посты Фань в китайских социальных сетях были полны сообщений о ее модных начинаниях и националистических комментариев. В последних постах нет ни одного упоминания о Green Night – ее новом фильме. 2 сентября, за день до годовщины капитуляции Японии во Второй мировой войне, Фань написала на Weibo: "Помните историю, любите Китай, дорожите миром и смело идите вперед!"

Знаменитости в Китае долгое время должны были придерживаться высоких моральных стандартов и быть кристально чистыми в личной жизни. Но в последние годы, когда Коммунистическая партия Китая (КПК) углубила и усилила свой контроль над всеми слоями общества, от звезд также ожидали открытой лояльности партии.

Си Цзиньпин, лидер Китая, также ужесточил контроль партии над сверхбогатыми. После более чем десятилетия быстрого роста и массового накопления богатства политические лидеры стали беспокоиться о том, что элиты накапливают влияние вне контроля партии.

Исчезновение Фань Бинбин шокировало наблюдателей. Но с тех пор несколько известных богатых людей подверглись подобному обращению. В ноябре 2020 года Джек Ма, один из самых успешных и известных миллиардеров Китая, исчез на три месяца после того, как раскритиковал финансовых регуляторов Китая. В прошлом году исчез китайский миллиардер по имени Бао Фань.

Чтобы знаменитости процветали в Китае в сегодняшней политической обстановке, они должны "любить страну и любить партию" сказала Юй. Она добавила, что в некоторых случаях фанаты сами взялись за контроль над националистическими кредо высокопоставленных деятелей, без необходимости вмешательства властей. В марте лауреат Нобелевской премии Мо Янь подвергся нападкам со стороны интернет-пользователей, которые объявили его недостаточно патриотичным.

В фильме "Зеленая ночь" Фань играет китайскую иммигрантку Цзинь Ся, которая работает в южнокорейском аэропорту Инчхон. Во время дежурства она встречает таинственную девушку с зелеными волосами, которая втягивает Ся в мир наркоторговли и лесбийской романтики, а также побега от мужа-тирана. Такие пикантные темы вряд ли пройдут цензурный режим, необходимый для показа фильмов в Китае.

Напомним, в 2021 году Китай наложил на Alibaba Group Holding Ltd, которой владеет Джек Ма, рекордный штраф в размере 18 млрд юаней или 2,75 млрд долларов.

В 2023 году его видели в Бангкоке. Джек Ма сходил на боксерский матч и встретился с местным бизнесменом.