Зникла на п'ять років: китайська зірка стала патріоткою і повертається в кіно

Фань Бінбін, яка знімалася в блокбастерах Marvel, зникла після податкового скандалу.

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Фань Бінбін, колись одна з найвідоміших кінозірок Китаю, повертається на екрани після більш ніж п'ятирічної перерви, спричиненої її ймовірною причетністю до великого скандалу, пов'язаного з ухиленням від сплати податків. Зірки в Китаї мають бути зразками для наслідування. Ті, хто не відповідають, просто зникають. Про це пише The Guardian.

Фань Бінбін потрапила в опалу в Китаї

Фань повернеться в неонуарному трилері "Зелена ніч", який знімали в Гонконзі та Південній Кореї. На американських стримінгових сервісах він з'явиться 18 жовтня. Фільм був оголошений поверненням Фань з професійного чистилища відтоді, як вона зникла з поля зору громадськості 2018 року. За рік мовчання китайські податкові органи виставили їй рахунок на суму понад 880 млн юанів (99 млн фунтів стерлінгів).

Експерти стверджують, що той факт, що Фань, яка колись знімалася в таких блокбастерах, як франшизи "Люди Ікс" і "Залізна людина", повертається в кіно в міжнародній постановці, яку в Китаї практично не обговорювали, свідчить про те, що вона все ще в опалі.

"Я не вірю, що вона зможе повернутися. Китайські кінозірки дуже вразливі... слава, яка у них є, — це те, що ніколи не подобається державі", — сказала Сабріна Цюн Юй, професорка кіно і китайських досліджень в Університеті Ньюкасла.

Падіння Фань викликало шок у кіноіндустрії Китаю. Її крах почався в травні 2018 року, коли відома телеведуча опублікувала в мережі фотографії двох контрактів, які, мабуть, свідчили про те, що Фань використовувала підроблений контракт, щоб занизити свій дохід китайським податковим органам на суму в кілька мільйонів доларів. Така практика, відома як контракти "інь-ян", імовірно була широко поширена в кіноіндустрії.

Фань заперечувала правопорушення, але податкові органи почали розслідування, і в жовтні того ж року їй було наказано виплатити 883 млн юанів несплачених податків і пов'язаних із ними штрафів. Вона вибачилася в соціальних мережах і сказала: "Без хорошої політики партії і держави, без любові і захисту народу не було б Фань Бінбін".

Відтоді кар'єра Фань завмерла, хоча вона зберегла присутність у соціальних мережах і розвивала свій інтернет-бренд краси Fan Beauty. Іноді вона з'являлася на світських заходах.

Фань Бінбін у Парижі Фото: Getty Images

Останніми місяцями пости Фань у китайських соціальних мережах були сповнені повідомлень про її модні починання і націоналістичних коментарів. В останніх постах немає жодної згадки про Green Night — її новий фільм. 2 вересня, за день до річниці капітуляції Японії у Другій світовій війні, Фань написала на Weibo: "Пам'ятайте історію, любіть Китай, дорожіть світом і сміливо йдіть вперед!"

Знаменитості в Китаї довгий час повинні були дотримуватися високих моральних стандартів і бути кришталево чистими в особистому житті. Але останніми роками, коли Комуністична партія Китаю (КПК) поглибила й посилила свій контроль над усіма прошарками суспільства, від зірок також очікували відкритої лояльності партії.

Сі Цзіньпін, лідер Китаю, також посилив контроль партії над надбагатими. Після більш ніж десятиліття швидкого зростання і масового накопичення багатства політичні лідери стали турбуватися про те, що еліти накопичують вплив поза контролем партії.

Зникнення Фань Бінбін шокувало спостерігачів. Але відтоді кілька відомих багатих людей зазнали подібного поводження. У листопаді 2020 року Джек Ма, один із найуспішніших і найвідоміших мільярдерів Китаю, зник на три місяці після того, як розкритикував фінансових регуляторів Китаю. Минулого року зник китайський мільярдер на ім'я Бао Фань.

Щоб знаменитості процвітали в Китаї в сьогоднішній політичній обстановці, вони повинні "любити країну і любити партію" сказала Юй. Вона додала, що в деяких випадках фанати самі взялися за контроль над націоналістичними кредо високопоставлених діячів, без необхідності втручання влади. У березні лауреат Нобелівської премії Мо Янь зазнав нападок з боку інтернет-користувачів, які оголосили його недостатньо патріотичним.

У фільмі "Зелена ніч" Фань грає китайську іммігрантку Цзінь Ся, яка працює в південнокорейському аеропорту Інчхон. Під час чергування вона зустрічає таємничу дівчину із зеленим волоссям, яка втягує Ся у світ наркоторгівлі та лесбійської романтики, а також втечі від чоловіка-тирана. Такі пікантні теми навряд чи пройдуть цензурний режим, необхідний для показу фільмів у Китаї.

Нагадаємо, 2021 року Китай наклав на Alibaba Group Holding Ltd, якою володіє Джек Ма, рекордний штраф у розмірі 18 млрд юанів або 2,75 млрд доларів.

У 2023 році його бачили в Бангкоку. Джек Ма сходив на боксерський матч і зустрівся з місцевим бізнесменом.