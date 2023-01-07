Засновника Alibaba Group Джека Ма помітили в Бангкоку, — Reuters (фото)

Джека Ма помітили у знаменитому вуличному ресторані Jay Fai та на стадіоні, де проходив поєдинок з тайського боксу.

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Китайський мільярдер та засновник Alibaba Group Джек Ма з'явився у столиці Таїланду, Бангкоку, після того, як довго не з'являвся на публіці. Про це пише агентство Reuters, посилаючись на повідомлення тайських ЗМІ та публікації в соціальних мережах.

6 січня знаменитий шеф-кухар Супінья Джунсута опублікувала спільну фотографію з Джеком Ма, зроблену у вуличному ресторані Jay Fai, який має зірку Мішлен. "Неймовірно скромний, для нас велика честь вітати вас і вашу родину в ресторані Jay Fai", — зазначила вона.

[ + – ] Джек Ма сфотографувався із Супіньєю Джунсутою Фото: Instagram

Декілька місцевих ЗМІ також повідомили, що мільярдер відвідав ресторан разом із Супакітом Чеараванонтом, головою ради директорів Charoen Pokphand Group (CP Group) та Charoen Pokphand Foods PCL, найбільшої агропромислової групи Таїланду. CP Group відмовилася коментувати зустріч на запит Reuters. Крім того, китайський бізнесмен засвітився на боксерському поєдинку на стадіоні Rajadamnern у Бангкоку і позував зі стиснутими кулаками для фотографії із чемпіоном тайського боксу Сомбатом Банчамеком.

[ + – ] Джек Ма на стадіоні Rajadamnern у Бангкоку Фото: Facebook

Джек Ма рідко з'являється на людях після скандалу, який викликав у Китаї. У жовтні 2020 року підприємець публічно розкритикував китайські органи регулювання, після чого влада розпочала антимонопольне розслідування. Через слідчі дії акції дочірньої компанії Alibaba — Ant Group були заарештовані, і вона не змогла провести найбільше в історії IPO.

У квітні 2021 року Китай наклав на Alibaba Group найбільший антимонопольний штраф у світі — 18 млрд юанів або 2,75 млрд доларів. Регулятори дійшли висновку, що компанія останні кілька років зловживала своїм лідерством на ринку.

За два роки Джек Ма лише кілька разів публічно виступав у Китаї. Вважалося, що бізнесмен багато часу проводив у місті Ханчжоу, де знаходиться головний офіс його компанії.

У жовтні 2021 року з'явилася інформація, що Джек Ма відвідав Гонконг для бізнес-зустріч. За даними Reuters, у цьому місті глава Alibaba Group має маєток площею понад 9 квадратних кілометрів, куплений за $193,5 млн.

Згідно з недавніми повідомленнями ЗМІ, останні пів року Джек Ма живе у Токіо зі своєю родиною. Тим не менш, він встиг побувати в США Іспанії та Ізраїлі.