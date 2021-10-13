"Зниклий" засновник Alibaba Джек Ма в Гонконзі, — ЗМІ

Підприємець останнім часом рідко виступає публічно через те, що в минулому році його бізнес зіткнувся зі всілякими обмеженнями.

Засновник Alibaba Group Джек Ма наразі перебуває в Гонконзі, де протягом останніх кількох днів проводив зустрічі зі своїми колегами по бізнесу. Про це пише Reuters.

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Китайський мільярдер став мало з'являтися на публіці після того, як у кінці минулого року уряд країни посилив контроль над Фінтех-компаніями, а щодо його бізнесу місцеві регулятори почали застосовувати всілякі обмеження.

У жовтні 2020-го Ма виступив з критикою китайських фінансових регуляторів, після чого влада країни ініціювала антимонопольне розслідування, і в підсумку Ant Group, дочірня компанія Alibaba, не змогла провести найбільше в історії IPO через блокування акцій.

Після цього підприємець лише кілька разів виступав публічно на території материкового Китаю, висловлюється припущення, що він уперше за рік побував у Гонконзі, одному з головних фінансових центрів Азії, де провів кілька бізнес-зустрічей за ланчем.

Більшу частину свого часу Джек Ма перебуває в місті Ханчжоу, де розміщуються штаб-квартири його бізнес-імперії. У Гонконзі в нього є як мінімум один особняк — це найбільший маєток у регіоні, який займає площу понад 9 км квадратних, він придбав його за $193,5 млн. Також у Гонконзі здійснюється ряд офшорних комерційних операцій його компаній.

Раніше Фокус повідомляв, що Джек Ма вперше за три місяці з'явився на публіці, у режимі відеозв'язку він поговорив із сільськими вчителями з різних регіонів країни.