Китайський мільярдер Джек Ма вперше за три місяці з'явився на публіці

Джек Ма поговорив у режимі відеозв'язку із сотнею сільських вчителів з різних регіонів країни.

Китайський мільярдер і засновник Alibaba Джек Ма з'явився на публіці вперше за три місяці. Про це повідомляє Wall Street Journal.

Ма виступив онлайн перед сільськими вчителями з різних регіонів Китаю.

У цей день щорічно з 2015 року Джек Ма зустрічається з сільськими вчителями у південній провінції Хайнань і проводить церемонію їх нагородження. Цього року захід був перенесений у режим онлайн через пандемію COVID-19.

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Як відомо, Джек Ма під час публічного виступу 24 жовтня розкритикував уряд Китаю. Засновник сайту Alibaba тоді заявив, що уряд стримує інновації, а банки бізнесмен прирівняв до ломбардів. Після цього бізнесмен жодного разу не з'являвся на публіці.

Через тиждень після такої заяви китайська влада призупинила лістинг Ant Group (Фінтех-компанія Джека Ма) на фондових біржах Шанхая і Гонконгу. Цей вихід на біржу міг стати одним з найбільших у світі. Самого Джека Ма і двох керівників викликали на допит регулювальні органи.

Нагадаємо, Джек Ма вже втратив 11 млрд доларів через особливу увагу китайської влади до його компанії.