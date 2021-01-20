Китайский миллиардер Джек Ма впервые за три месяца появился на публике

Джек Ма поговорил в режиме видеосвязи с сотней сельских учителей из разных регионов страны.

Китайский миллиардер и основатель Alibaba Джек Ма появился на публике впервые за три месяца. Об этом сообщает Wall Street Journal.

Ма выступил онлайн перед сельскими учителями из разных регионов Китая.

В этот день ежегодно с 2015 года Джек Ма встречается с сельскими учителями в южной провинции Хайнань и проводит церемонию их награждения. В этом году мероприятие было перенесено в режим онлайн из-за пандемии COVID-19.

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Как известно, Джек Ма во время публичного выступления 24 октября раскритиковал правительство Китая. . Основатель сайта Alibaba тогда заявил, что правительство сдерживает инновации, а банки бизнесмен приравнял к ломбардам. После этого бизнесмен ни разу не появлялся на публике.

Через неделю после такого заявления китайские власти приостановили листинг Ant Group (финтех-компания Джека Ма) на фондовых биржах Шанхая и Гонконга. Этот выход на биржу мог стать одним из крупнейших в мире. Самого Джека Ма и двух руководителей вызвали на допрос регулирующие органы.

Напомним, Джек Ма уже потерял 11 млрд долларов из-за особого внимания китайских властей к его компании.