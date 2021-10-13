"Пропавший" основатель Alibaba Джек Ма находится в Гонконге, - СМИ

Предприниматель в последнее время редко выступает публично из-за того, что в прошлом году его бизнес столкнулся со всевозможными ограничениями.

Основатель Alibaba Group Джек Ма сейчас находится в Гонконге, где на протяжении последних нескольких дней проводил встречи со своими коллегами по бизнесу. Об этом пишет Reuters.

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Китайский миллиардер стал мало появляться на публике после того, как в конце прошлого года правительство страны усилило контроль над финтех-компаниями, а в отношении его бизнеса местные регуляторы начали применять всевозможные ограничения.

В октябре 2020-го Ма выступил с критикой китайских финансовых регуляторов, после чего власти страны инициировали антимонопольное расследование, и в итоге Ant Group, дочерняя компания Alibaba, не смогла провести крупнейшее в истории IPO из-за блокировки акций.

После этого предприниматель лишь несколько раз выступал публично на территории материкового Китая, высказывается предположение, что он впервые за год побывал в Гонконге, одном из главных финансовых центров Азии, где провел несколько бизнес-встреч за ланчем.

Большую часть своего времени Джек Ма находится в городе Ханчжоу, где размещаются штаб-квартиры его бизнес-империя. В Гонконге у него есть как минимум один особняк — это самое крупное имение в регионе, которое занимает площадь свыше 9 км квадратных, он купил его за $193,5 млн. Также в Гонконге осуществляется ряд офшорных коммерческих операции его компаний.

Ранее Фокус сообщал, что Джек Ма впервые за три месяца появился на публике, в режиме видеосвязи он побеседовал с сельскими учителями из разных регионов страны.