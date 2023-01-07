Основателя Alibaba Group Джека Ма заметили в Бангкоке, — Reuters (фото)

Джека Ма заметили в знаменитом уличном ресторане Jay Fai и на стадионе, где проходил поединок по тайскому боксу.

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Китайский миллиардер и основатель Alibaba Group Джек Ма появился в столице Таиланда, Бангкоке, после того как долго не появлялся на публике. Об этом пишет агентсво Reuters, ссылаясь на сообщения тайских СМИ и публикации в социальных сетях.

6 января знаменитый шеф-повар Супинья Джунсута опубликовала совместную фотографию с Джеком Ма, сделанную в уличном ресторане Jay Fai, обладающем звездой Мишлен. "Невероятно скромный, для нас большая честь приветствовать вас и вашу семью в ресторане Jay Fai", — отметила она.

[ + – ] Джек Ма сфотографировался с Супиньей Джунсутой Фото: Instagram

Несколько местных СМИ также сообщили, что миллиардер посетил ресторан вместе с Супакитом Чеараванонтом, председателем совета директоров Charoen Pokphand Group (CP Group) и Charoen Pokphand Foods PCL, крупнейшей агропромышленной группы Таиланда. CP Group отказалась комментировать встречу по запросу Reuters. Кроме того, китайский бизнесмен засветился на боксерском поединке на стадионе Rajadamnern в Бангкоке и позировал со сжатыми кулаками для фотографии с чемпионом тайского бокса Сомбатом Банчамеком.

[ + – ] Джек Ма на стадионе Rajadamnern в Бангкоке Фото: Facebook

Джек Ма редко появляется на людях после скандала, который вызвал в Китае. В октябре 2020 года предприниматель публично раскритиковал регулирующие китайские органы, после чего власти начали антимонопольное расследование. Из-за следственных действий акции дочерней компании Alibaba — Ant Group, были арестованы, и она не смогла провести крупнейшее в истории IPO.

В апреле 2021 года Китай наложил на Alibaba Group самый большой антимонопольный штраф в мире — 18 млрд юаней или 2,75 млрд долларов. Регуляторы пришли к выводу, что компания последние несколько лет злоупотребляла своим лидерством на рынке.

За два года Джек Ма лишь несколько раз публично выступал в Китае. Считалось, что бизнесмен большую часть времени проводил в городе Ханчжоу, где находится главный офис его компании.

В октябре 2021 года появилась информация, что Джек Ма посетил Гонконг для бизнес-встреч. По данным Reuters, в этом городе у главы Alibaba Group есть особняк площадью более 9 квадратных километров, купленный за $193,5 млн.

Согласно недавним сообщениям СМИ, последние полгода Джек Ма живет в Токио со своей семьей. Тем не менее он успел побывать в США Испании и Израиле.