Школа для світських левиць: у Китаї набирають популярності курси етикету для жінок

Подібні школи називають культурним феноменом, після того, як випускниця подібної школи почала зустрічатися з надпопулярним у КНР актором Хуаном Сяоміном.

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У Китаї набирають популярності так звані школи для навчання світських левиць — феноменом, який заполонив китайські соціальні мережі в останні роки. У них вчать вести бесіди, тримати поставу і зводити з розуму найбагатших і найзнаменитіших чоловіків у Китаї. Про школи заговорили після того, як відомий китайський актор Хуан Сяомін раптово розлучився зі своєю дружиною і почав зустрічатися з бізнес-леді та моделлю Є Ке, випускницею такої школи. Про це пише Jing Daily.

Новини про те, що Сяомін зустрічається з підприємницею з Шеньчженя Йе Ке, викликали широке обговорення в китайських соціальних мережах. 46-річний актор, один із найбільш високооплачуваних зірок у країні, підтвердив стосунки в середині вересня, поклавши край тижням спекуляцій.

Хуан Сяомін — один із найпопулярніших у Китаї акторів Фото: Weibo

Оголошення було зроблено за рік після гучного розлучення Хуана з актрисою і моделлю Анджелою Бейбі, від якої у нього є семирічний син.

Новий роман Хуан швидко став популярною темою на Weibo, оскільки користувачі мережі заглибилися в минуле Йе Ке, щоб краще зрозуміти жінку, яка підкорила серце магната індустрії розваг.

31-річна Йе народилася і виросла в технологічному центрі на півдні Китаю, Шеньчжені, і створила різноманітний бізнес-портфель, що охоплює біологічні технології, косметику і моду. Її підприємницька жилка допомогла їй створити бренд жіночого одягу для гольфу класу люкс, а її діяльність як стримера на Douyin привернула півмільйона підписників.

Йе Ке — обраниця найпопулярнішого в Китаї актора Фото: Weibo

Попри її досягнення, користувачі соцмереж копнули глибше і з'ясували, що Йе Ке навчалася в "школі світських левиць".

Ці школи, що пропонують курси з усього, від постави і навичок ведення розмови до оцінки люксових брендів і верхової їзди, створили новий клас китаянок, які претендують на місце у вищому суспільстві.

Випускниці цих "шкіл" володіють багажем знань, який робить їх ідеальними нареченими для багатих і знаменитих.

"Ці тренінги були гарячою темою близько 10 років тому, на початку 2010-х років у Китаї. Тепер вони, схоже, міцно влаштувалися в індустрії навчання способу життя. У Китаї спостерігається бум компаній, що пропонують такі послуги", — каже Гійом Рю де Бернадак, генеральний директор Académie de Bernadac, яка проводить навчання етикету як для приватних осіб, так і для підприємств.

Однак користувачі мережі стверджують, що ці програми культивують поверховість замість суті, масово виробляючи те, що дехто називає "шаблонними подружками", єдина мета яких — вийти заміж за багату людину або здобути вплив в індустрії розваг.

Дискусія навколо Йе Ке та інших випускниць проливає світло на тривожну тенденцію: комерціалізацію жіночої ідентичності в сучасному Китаї.

Йе Ке — обраниця найпопулярнішого в Китаї актора Фото: Weibo

Онлайн-користувачі стверджують, що ці школи просувають ідею про те, що успіх і щастя пов'язані з набором ретельно підібраних моделей поведінки і зовнішнього вигляду, що підриває індивідуальність жінок. Негативна реакція на "школи навчання світських левиць" відображає стурбованість з приводу того, чого чекають від жінок у Китаї.

"Молода жінка має бути красивою, молодою, милою, вихованою. І це стосується тільки жінок", — каже Де Бернадак, втім, він зазначає, що він рідко зустрічав жінок у КНР, які були б проти цього тренду. Бо в країні з мільярдним населенням конкуренція дуже висока і вони готові вчитися, щоб досягти успіху.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що в кіно повертається Фань Бінбін. Відома китайська акторка зникла з екранів на п'ять років після того, як її поведінку в Китаї визнали такою, що не відповідає образу національної акторки, і запідозрили в ухиленні від сплати податків.