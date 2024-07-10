"Я шкодую про це": чоловік вирішив назвати доньку на честь свого улюбленого числа

Багато людей почали припускати, що ім'я вибрали на честь головної героїні серіалу "Дивні дива", яку грає Міллі Боббі Браун.

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Чоловік поділився своїм жалем про те, що назвав доньку на честь свого улюбленого числа, і зізнався, що не скоїв би цієї "помилки", якби не вів хіпповий спосіб життя, коли вона народилася. Про це він розповів на популярному форумі Reddit.

Один чоловік викликав дискусію в мережі, коли розповів, що назвав свою доньку на честь улюбленого числа, бо воно відповідало його способу життя хіпі. Батьки назвали дівчинку Одинадцять. Коли серіал Stranger Things (Дуже дивні справи) від Netflix набув широкої популярності, то багато людей почали припускати, що ім'я було обрано на честь головної героїні, яку грає Міллі Боббі Браун.

"Ми з дружиною назвали нашу дитину Одинадцять. Це було ще до виходу популярного зараз серіалу. Ми думали, що це містичне, красиве, круте й унікальне ім'я. І ми були дратівливими самовпевненими хіпі. Я шкодую про це. Я завжди думав, що вона захоче змінити ім'я, але зараз вона вчиться в середній школі і все ще носить його. Вона каже, що принаймні ніхто не забуває, як її звуть", — написав батько дівчинки.

Ілюстративне фото Фото: Pixabay

Одного разу до чоловіка підійшов незнайомець у басейні, щоб обговорити ім'я його дочки. Він був вражений, почувши, що дівчинку звуть Одинадцять.

"За все своє життя він зустрічав тільки одну людину з таким ім'ям, це теж була дитина з сім'ї хіпі з Кентуккі", — зазначив чоловік.

За словами батька, дівчинка не сприймає своє незвичайне ім'я в багнети і любить його ще більше завдяки популярному серіалу від Netflix. Чоловік вирішив звернутися до користувачів форуму, щоб дізнатися

"Я безумовно одразу подумав про Stranger Things (люблю цей серіал), але мені також щиро подобається, як це звучить. Воно красиве, без жахливих помилок у написанні, його легко скоротити до Elle або Ellie (від англ Eleven), і найголовніше — воно їй подобається. Незвично, але не трагедія", "Ти знаєш, яке гарне ім'я для дитини — Сім", — писали вони.

Раніше Фокус повідомляв, що сестри-близнючки знайшли одна одну через 17 років після розлуки за допомогою соцмереж. Елен Дейсадзе і Анна Панчулідзе протягом 17 років нічого не знали одна про одну. Дівчата почали дружити, а потім вирішили зробити тест ДНК.

Також стало відомо, що Facebook допоміг жінці дізнатися про другу дружину чоловіка. Маркус Андра Шортен наразі одружений на двох або більше жінках. Обман розкрила його третя дружина на ім'я Таммі.