"Я жалею об этом": мужчина решил назвать дочь в честь своего любимого числа

Многие люди начали предполагать, что имя было выбрано в честь главной героини сериала Очень странные дела, которую играет Милли Бобби Браун.

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Мужчина поделился своими сожалениями о том, что назвал дочь в честь своего любимого числа, и признался, что не совершил бы этой "ошибки", если бы не вел хипповый образ жизни, когда она родилась. Об этом он рассказал на популярном форуме Reddit.

Один мужчина вызвал дискуссию в сети, когда рассказал, что назвал свою дочь в честь любимого числа, так как оно соответствовало его образу жизни хиппи. Родители назвали девочку Одиннадцать. Когда сериал Stranger Things (Очень странные дела) от Netflix получил широкую известность, то многие люди начали предполагать, что имя было выбрано в честь главной героини, которую играет Милли Бобби Браун.

"Мы с женой назвали нашего ребенка Одиннадцать. Это было еще до выхода популярного сейчас сериала. Мы думали, что это мистическое, красивое, крутое и уникальное имя. И мы были раздражающими самоуверенными хиппи. Я жалею об этом. Я всегда думал, что она захочет сменить имя, но сейчас она учится в средней школе и все еще носит его. Она говорит, что по крайней мере, никто не забывает, как ее зовут", — написал отец девочки.

Иллюстративное фото Фото: Pixabay

Однажды к мужчине подошел незнакомец в бассейне, чтобы обсудить имя его дочери. Он был поражен, услышав, что девочку зовут Одиннадцать.

"За всю свою жизнь он встречал только одного человека с таким именем, это тоже был ребенок из семьи хиппи из Кентукки", — отметил мужчина.

По словам отца, девочка не принимает свое необычное имя в штыки и любит его еще больше благодаря популярному сериалу от Netflix. Мужчина решил обратиться к пользователям форума, чтобы узнать

"Я определенно сразу подумал о Stranger Things (люблю этот сериал), но мне также искренне нравится, как это звучит. Оно красивое, без ужасных ошибок в написании, его легко сократить до Elle или Ellie (от англ Eleven), и самое главное — оно ей нравится. Необычно, но не трагедия", "Ты знаешь, какое хорошее имя для ребенка — Семь", — писали они.

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