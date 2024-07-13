Норвезька принцеса стверджує, що привид нацистського генерала застряг у її спальні

Принцеса Марта Луїза, самопроголошена ясновидиця і четверта в черзі на норвезький престол, згадала моторошну історію зі свого дитинства.

Related video

52-річна норвезька принцеса Марта Луїза стверджує, що привид нацистського генерала, який застрелився в її дитячій спальні, переслідував її щоночі й одного разу навіть намагався задушити. Про це пише The Mirror.

Донька норвезького короля Гаральда згадала під час подкасту "Modern Royalty" крижану для душі мить, коли привидівся колишній солдат.

Генерал Вільгельм Редіс жив у замку Скаугум, що належав королівській родині, під час німецької окупації Норвегії під час Другої світової війни. Він покінчив життя самогубством, отримавши вогнепальне поранення після краху Третього рейху 8 травня 1945 року.

Нещодавно Марта Луїза розповіла, що в підлітковому віці її регулярно переслідував привид Редіса. За її словами, колишній генерал щоночі з'являвся до неї в спальню і пильно дивився на неї.

"Коли я переїхала в цю кімнату, я стала страшенно боятися темряви. І тут на мене втупився чоловік. Я всім розповіла. Щоночі мої няні або батьки заглядали за штори, відсмикували їх і говорили, що там нікого немає", — розповіла вона.

Марта зізналася, що не знала всієї жахливої правди про свого привида доти, доки через десятиліття її батько, нині король Гаральд V, не розкрив тривожне минуле кімнати.

На фото (зліва направо): Георг Вільгельм Мюллер, Йозеф Тербовен, Відкун Квіслінг і Вільгельм Редіс Фото: иисус

Редіс, який після вторгнення до Норвегії в 1940 році жив у розкоші, був правою рукою Адольфа Гітлера в цій країні. Він відповідав за масову депортацію норвезьких євреїв у табори смерті, де їх жорстоко вбивали.

Солдат пройшов шлях від обергруппенфюрера СС, генерала поліції й вищих чинів СС і начальника поліції до генерала Ваффен СС у 1944 році. Експерт із Другої світової війни Асбйорн Сварстад підтвердив місцевим ЗМІ, що його знайшли мертвим на дивані в тій кімнаті, яка пізніше стала спальнею принцеси, коли їй було всього 14 років.

Видання зазначає, що Марта Луїза, самопроголошена ясновидиця і четверта в черзі на норвезький престол, була змушена відмовитися від королівських обов'язків 2022 року через суперечливі погляди свого партнера Дюрека Верретта.

Раніше Фокус повідомляв, що посеред поля з'явився загадковий дзеркальний моноліт. Лорі Грейвс, яка володіє ділянкою, на якій було виявлено металеву конструкцію, стверджує, що вона не знає, звідки він міг з'явитися.

Також стало відомо, що село зі зруйнованим замком пов'язують із "чарівником" Мерліном. Британські історики думають, що селище могло бути місцем народження короля Артура.