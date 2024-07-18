Власник покинув старовинний особняк після того, як дізнався його моторошний секрет (фото)

Двоповерхова споруда, з дивовижним ґанком із чотирма величними колонами, могла б стати справжнім витвором архітектури, якби ремонтні роботи було завершено

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Величезний порожній будинок у США був покинутий новим власником після того, як виявився секрет, який зберігали його стіни. Таємниця, яка залишалася нерозгаданою майже десять років тому, була розкрита. Про це пише The Mirror.

Один величезний особняк був практично повернутий до своєї колишньої слави новим власником, який захоплювався ремонтом нерухомості, особливо старих будинків. Історичний будинок Харді-Колеман в Юніонтауні, штат Алабама, був побудований близько 1918 року в стилі неокласичного відродження. Двоповерхова споруда, з дивовижним ґанком із чотирма величними колонами, могла б стати справжнім витвором архітектури, якби роботи були завершені.

Однак зараз кімнати всередині порожні, а на підлозі однієї з кімнат валяються лише кілька інструментів будівельників. Від колишнього власника залишився лише рідкісний світильник, а на стінах — білі плями, які свідчать про те, що тут велися оздоблювальні роботи, доки будинок не видав свою страшну таємницю і ремонт не був раптово зупинений.

Новий власник планував зробити ремонт Фото: mediadrumimages/DavidBulit Робітники приступили до роботи Фото: mediadrumimages/DavidBulit

У 1993 році будівельник оглядав фундамент, коли виявив пакет, закопаний під ґанком. У ньому були останки скелета, загорнуті в ковдру. Було встановлено, що кістки належать Аллану Люсі, який таємниче зник 1983 року, коли йому було всього 13 років.

Хлопчик був усиновлений 1978 року попередніми власниками будинку, Філіпом і Маргарет Люсі. Вони повідомили, що Аллан зник, коли пішов до школи й не повернувся. Вони також сказали, що його поведінка в той час була тривожною, і подумали, що він міг утекти до Флориди, щоб побути з друзями.

Правоохоронні органи провели розслідування його зникнення, і справу було зареєстровано в Бюро зниклих дітей. Його фотографію поширили в рекламних листівках і розмістили на пакетах молока, як це було заведено на той час щодо зниклих дітей. Жодних зачіпок не було, і справу врешті-решт зам'яли. Але ніхто не прислухався до Джейсона, біологічного сина Філіпа і Маргарет. Він розповів своїм однокласникам, що в день смерті став свідком сварки між батьком і братом Алланом на кухні будинку. За його словами, батько розлютився і вдарив Аллана по голові. Він стверджує, що бачив, як той лежав на підлозі, а пізніше став свідком того, як батько ходив по вулиці з лопатою, покритою брудом. На жаль, влада не сприйняла його серйозно.

Незабаром стало відомо про моторошний секрет будинку Фото: mediadrumimages/DavidBulit Робітники покинули будинок Фото: mediadrumimages/DavidBulit

У 1993 році, після пожежі в будинку, Філіп і Маргарет виставили його на продаж. Його швидко купив ремонтник із Вашингтона. Лише за тиждень до того, як у будинку було виявлено останки Аллана, його прийомні батьки були заарештовані за звинуваченням у підпалі. Влада вважає, що вони навмисно підпалили будинок, щоб отримати страховий поліс на 119 000 доларів.

Попри те, що 2000 року будинок сім'ї було внесено до Національного реєстру історичних місць, після виявлення тіла Аллана його було забито і закинуто. Тепер він відомий як "Будинок-вбивця Аллана Люсі", а особняк, що руйнується, почав руйнуватися, оскільки його залишили гнити.

Раніше Фокус повідомляв, що рослина вийшла з-під контролю і "захопила" цілий будинок. Майкл і Тереза Лай заплатили 24 000 фунтів стерлінгів за житло, яке було повністю засаджено кучерявою рослиною. Вони намагалися впоратися з чагарником, але він ріс так швидко, що тепер охоплює весь будинок.

Також стало відомо, що "унікальне" курортне місто ризикує "застигнути" в часі. Місцеві жителі сподіваються, що люди незабаром почнуть цінувати тишу і спокій під час відпочинку і почнуть відвідувати Вітернсі.