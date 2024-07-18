Владелец покинул старинный особняк после того, как узнал его жуткий секрет (фото)

Двухэтажная постройка, с впечатляющим крыльцом с четырьмя величественными колоннами, могла бы стать настоящим произведением архитектуры, если бы ремонтные работы были завершены

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Огромный пустующий дом в США был заброшен новым владельцем после того, как обнаружился секрет, который хранили его стены. Тайна, которая оставалась неразгаданной почти десять лет назад, была раскрыта. Об этом пишет The Mirror.

Один огромный особняк был практически возвращен к своей прежней славе новым владельцем, который увлекался ремонтом недвижимости, особенно старых домов. Исторический дом Харди-Колеман в Юнионтауне, штат Алабама, был построен около 1918 года в стиле неоклассического возрождения. Двухэтажная постройка, с впечатляющим крыльцом с четырьмя величественными колоннами, могла бы стать настоящим произведением архитектуры, если бы работы были завершены.

Однако сейчас комнаты внутри пустуют, а на полу одной из комнат валяются лишь несколько инструментов строителей. От прежнего владельца остался лишь редкий светильник, а на стенах — белые пятна, свидетельствующие о том, что здесь велись отделочные работы, пока дом не выдал свою страшную тайну и ремонт не был внезапно остановлен.

Новый владелец планировал сделать ремонт Фото: mediadrumimages/DavidBulit Рабочие приступили к работе Фото: mediadrumimages/DavidBulit

В 1993 году строитель осматривал фундамент, когда обнаружил пакет, зарытый под крыльцом. В нем находились останки скелета, завернутые в одеяло. Было установлено, что кости принадлежат Аллану Люси, который таинственно исчез в 1983 году, когда ему было всего 13 лет.

Мальчик был усыновлен в 1978 году предыдущими владельцами дома, Филипом и Маргарет Люси. Они сообщили, что Аллан исчез, когда ушел в школу и не вернулся. Они также сказали, что его поведение в то время было тревожным, и подумали, что он мог сбежать во Флориду, чтобы побыть с друзьями.

Правоохранительные органы провели расследование его исчезновения, и дело было зарегистрировано в Бюро пропавших детей. Его фотография была распространена в рекламных листовках и размещена на пакетах молока, как это было принято в то время в отношении пропавших детей. Никаких зацепок не было, и дело в конце концов замяли. Но никто не прислушался к Джейсону, биологическому сыну Филипа и Маргарет. Он рассказал своим одноклассникам, что в день смерти стал свидетелем ссоры между отцом и братом Алланом на кухне дома. По его словам, отец вышел из себя и ударил Аллана по голове. Он утверждает, что видел, как тот лежал на полу, а позже стал свидетелем того, как отец ходил по улице с лопатой, покрытой грязью. К сожалению, власти не приняли его всерьез.

Вскоре стала известно о жутком секрете дома Фото: mediadrumimages/DavidBulit Рабочие покинули дом Фото: mediadrumimages/DavidBulit

В 1993 году, после пожара в доме, Филип и Маргарет выставили его на продажу. Его быстро купил ремонтник из Вашингтона. Всего за неделю до того, как в доме были обнаружены останки Аллана, его приемные родители были арестованы по обвинению в поджоге. Власти полагают, что они намеренно подожгли дом, чтобы получить страховой полис на 119 000 долларов.

Несмотря на то, что в 2000 году дом семьи был внесен в Национальный реестр исторических мест, после обнаружения тела Аллана он был заколочен и заброшен. Теперь он известен как "Дом-убийца Аллана Люси", а разрушающийся особняк начал разрушаться, так как его оставили гнить.

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Также стало известно, что "уникальный" курортный город рискует "застыть" во времени. Местные жители надеются, что люди вскоре начнут ценить тишину и спокойствие во время отдыха и начнут посещать Уитернси.