Нова реальність: у Німеччині поліція повернула студентові поцуплений у нього кущ коноплі

Місцевий студент на ім'я Йонас після того, як у Німеччині легалізували канабіс, почав вирощувати його у вазонах на терасі. Днями він прийшов додому і виявив, що один з вазонів з кущем зник, тож звернувся до поліції.

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У Німеччині правоохоронці повернули 22-річному студенту кущ коноплі, який невідомий поцупив у нього з тераси. Ця подія набула резонансу в суспільстві, а копів зробили "народними героями" в соцмережах. Про це пише німецьке видання T-Online.

Подія сталася у німецькому місті Брауншвейг. Місцевий студент на ім'я Йонас після того, як у Німеччині легалізували канабіс, почав вирощувати його у вазонах на терасі. Днями він прийшов додому і виявив, що один з вазонів з кущем зник, тож звернувся до поліції.

Він полегшив роботу правоохоронцям, оскільки в ґрунт посадив не лише насінину, а й прикопав там водонепроникний трекер AirTag, який допомагає власникам пристроїв Apple знаходити свої речі.

Завдяки трекеру поліція вийшла на крадія. Ним виявився 18-річний місцевий житель. Наступного дня з ним зв'язався поліцейський, який повідомив, що має ордер на обшук за адресою, де зафіксували трекер.

Зрештою поліцейські забрали рослину з балкону грабіжника. Вона деякий час побула у відділку, після чого Йонасу зателефонували, і сказали, що він може її забрати.

Фото Йонаса із його рослиною біля поліцейського відділку викликало фурор у соцмережах та зібрало багато коментарів і лайків.

Нагадаємо, що наземний робот ЗСУ поцупив у росіян кулемет. Він зачепив ворожу зброю, після чого потяг її за собою.