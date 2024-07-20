Жахливі кадри: багато людей напевно не помічали похмуру сцену з культового мультфільму "Шрек"

У популярному фільмі "Шрек" показана сцена, яка точно налякає кожного глядача.

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"Шрек", мабуть, один із найпопулярніших анімаційних фільмів сучасності. Але крім тонко завуальованих натяків, можна помітити і тривожні послання. Про це повідомляє видання Unilad.

Як і в будь-якому хорошому фільмі, призначеному для дітей, тут, звісно ж, є маленькі "дорослі" жарти, які вміло замасковані так, щоб пройти повз голів дітей і водночас розважити батьків, бабусь і дідусів.

Хто може забути коментар Шрека про те, що лорд Фаркуад "щось компенсує", побачивши свій замок, що, на думку Осла, означає щось інше, ніж зріст Фаркуада.

Але також сумно показана доля й інших казкових істот. Згадайте Трьох ведмедів із "Золотоволоски", які тулилися у двомісних клітках і скаржилися на те, що їм дуже тісно.

Багато людей напевно не помічали похмуру сцену з культового мультфільму "Шрек"

Мама-Ведмедиця носила на голові рожеву стрічку, а Тато-Ведмідь носив окуляри. Наступного разу ми побачимо ведмежу родину на болоті Шрека. Але в родині когось не вистачає.

Замість трьох ведмедів у першій сцені є тільки Тато-Ведмідь і Ведмежа, які сидять біля багаття, і малюк плаче на руках свого батька.

Якщо придивитися, то можна помітити, що плач Ведмедика може мати гостру причину. Пізніше показано вид на замок лорда Фаркуада і на мить кадр затримується на виборі декору. Тоді стає видно, що на стіні висить жахливий килим із ведмежої шкури з рожевою стрічкою, дуже схожою на ту, що раніше носила Мама-Ведмедиця.

Багато людей напевно не помічали похмуру сцену з культового мультфільму "Шрек"

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