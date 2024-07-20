Ужасающие кадры: многие люди наверняка не замечали мрачную сцену из культового мультфильма "Шрек"

В популярном фильме "Шрек" показана сцена, которая точно напугает каждого зрителя.

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"Шрек", пожалуй, один из самых популярных анимационных фильмов современности. Но помимо тонко завуалированных намеков, можно заметить и тревожные послания. Об этом сообщает издание Unilad.

Как и в любом хорошем фильме, предназначенном для детей, здесь, конечно же, есть маленькие "взрослые" шутки, которые умело замаскированы так, чтобы пройти мимо голов детей и одновременно развлечь родителей, бабушек и дедушек.

Кто может забыть комментарий Шрека о том, что лорд Фаркуад "что-то компенсирует" при виде своего замка, что, по мнению Осла, означает нечто иное, чем рост Фаркуада.

Но также печально показана судьба и других сказочных существ. Вспомните Трех медведей из "Златовласки", которые ютились в двухместных клетках и жаловались на то, что им очень тесно.

Многие люди наверняка не замечали мрачную сцену из культового мультфильма "Шрек"

Мама-Медведица носила на голове розовую ленту, а Папа-Медведь носил очки. В следующий раз мы увидим медвежью семью на болоте Шрека. Но в семье кого-то не хватает.

Вместо трех медведей в первой сцене есть только Папа-Медведь и Медвежонок, которые сидят у костра, и малыш плачет на руках своего отца.

Если присмотреться, то можно заметить, что у плача Медвежонка может быть острая причина. Позже показан вид на замок лорда Фаркуада и на мгновение кадр задерживается на выборе декора. Тогда становится видно, что на стене висит ужасающий ковер из медвежьей шкуры с розовой лентой, очень похожей на ту, которую ранее носила Мама-Медведица.

Многие люди наверняка не замечали мрачную сцену из культового мультфильма "Шрек"

Напомним, что в Париже из известного ресторана La Tour d'Argent, который вдохновил, исчезло вино на сумму более 1,5 миллиона евро. Речь идет об алкогольном Romanée Conti — одном из самых дорогих вин в мире.