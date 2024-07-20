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МирФан

Ужасающие кадры: многие люди наверняка не замечали мрачную сцену из культового мультфильма "Шрек"

шрек
Фото: Shrek/Twitter | Многие люди наверняка не замечали мрачную сцену из культового мультфильма "Шрек"

В популярном фильме "Шрек" показана сцена, которая точно напугает каждого зрителя.

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"Шрек", пожалуй, один из самых популярных анимационных фильмов современности. Но помимо тонко завуалированных намеков, можно заметить и тревожные послания. Об этом сообщает издание Unilad.

Как и в любом хорошем фильме, предназначенном для детей, здесь, конечно же, есть маленькие "взрослые" шутки, которые умело замаскированы так, чтобы пройти мимо голов детей и одновременно развлечь родителей, бабушек и дедушек.

Кто может забыть комментарий Шрека о том, что лорд Фаркуад "что-то компенсирует" при виде своего замка, что, по мнению Осла, означает нечто иное, чем рост Фаркуада.

Но также печально показана судьба и других сказочных существ. Вспомните Трех медведей из "Златовласки", которые ютились в двухместных клетках и жаловались на то, что им очень тесно.

Многие люди наверняка не замечали мрачную сцену из культового мультфильма "Шрек" Fullscreen
Многие люди наверняка не замечали мрачную сцену из культового мультфильма "Шрек"

Мама-Медведица носила на голове розовую ленту, а Папа-Медведь носил очки. В следующий раз мы увидим медвежью семью на болоте Шрека. Но в семье кого-то не хватает.

Вместо трех медведей в первой сцене есть только Папа-Медведь и Медвежонок, которые сидят у костра, и малыш плачет на руках своего отца.

Если присмотреться, то можно заметить, что у плача Медвежонка может быть острая причина. Позже показан вид на замок лорда Фаркуада и на мгновение кадр задерживается на выборе декора. Тогда становится видно, что на стене висит ужасающий ковер из медвежьей шкуры с розовой лентой, очень похожей на ту, которую ранее носила Мама-Медведица.

Многие люди наверняка не замечали мрачную сцену из культового мультфильма "Шрек" Fullscreen
Многие люди наверняка не замечали мрачную сцену из культового мультфильма "Шрек"

Напомним, что в Париже из известного ресторана La Tour d'Argent, который вдохновил, исчезло вино на сумму более 1,5 миллиона евро. Речь идет об алкогольном Romanée Conti — одном из самых дорогих вин в мире.