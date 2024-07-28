Розкрито таємницю: культовий персонаж Hello Kitty виявився не котом

Одна британка, захоплена мультфільмом, попрощалася з особистим життям, щоб наповнити свою квартиру понад 10 000 речей Hello Kitty.

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Жителі Великої Британії були здивовані, коли дізналися, що культовий дитячий персонаж Hello Kitty насправді не кіт. Про це пише видання Mirror.

Шанувальники Hello Kitty звинуватили творців персонажу у тому, що вони приховали особу культового дитячого персонажа.

Культовий персонаж, також відомий як Кітті Вайт, був створений ще в 1974 році японським гігантом розваг Sanrio. Hello Kitty швидко потрапив у мейнстрім завдяки культурі "каваї" (естетика, заснована на миловидності та невинності).

Через 50 років річний обсяг роздрібних продажів Sanrio становить 5 мільярдів доларів (3,86 мільярда фунтів), і легко зрозуміти чому. Шанувальники культу апоморфного персонажа сприймають свою відданість серйозно: одна британка, захоплена мультфільмом, попрощалася з любовним життям, щоб наповнити свою квартиру понад 10 000 речей Hello Kitty .

Джилл Кок, старшій віцепрезидентці з маркетингу та бренд-менеджменту Sanrio, поставили запитання: "Хеллоу Кітті – це кішка?"

Але її відповідь змусила британців почухати голову.

"Значить, Хеллоу Кітті — не кішка. Насправді вона маленька дівчинка, яка народилася і виросла в передмісті Лондона. У неї є мама, тато і сестра-близнючка Міммі, яка також є її найкращою подругою", — відповіла вона.

Попри те, що багато хто був здивований британським корінням персонажа, чимала частина людей до цих пір не знає, що Hello Kitty – людина.

Нагадаємо, що косоокий кіт із незвичною мордочкою став інтернет-сенсацією. Цей чотирирічний кіт став зіркою соціальних мереж після того, як його господиня 42-річна Наталія Жданова почала активно ділитися його світлинами з друзями та знайомими.