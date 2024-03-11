"Персонаж мультфільму": косоокий кіт із незвичною мордочкою став інтернет-сенсацією (фото, відео)

Господиня знайшла Федю на задньому подвір'ї у 2020 році й спочатку хвилювалась, чи зможе він одужати та вижити.

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Чарівний косоокий кіт Федя завоював серця величезної кількості шанувальників завдяки своїй унікальній зовнішності. За щоденними пригодами пухнастика в Instagram стежать 313 тисяч людей.

Цей чотирирічний кіт став зіркою соціальних мереж після того, як його господиня 42-річна Наталія Жданова почала активно ділитися його світлинами з друзями та знайомими.

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Жінка знайшла Федю на задньому подвір'ї у 2020 році й спочатку хвилювалась, чи зможе він одужати та вижити. Кошеня народилося з порушенням координації рухів й заледве пересувалося.

"Я не помітила нічого незвичайного в його зовнішності, але він здався мені милим та кумедним. Друзі сказали, що такого кота треба показувати світові", — розповіла Наталія.

Власниця знайшла Федю на задньому подвір'ї у 2020 році Фото: Instagram Власниця знайшла Федю на задньому подвір'ї у 2020 році Фото: Instagram

Спершу власниця домашнього улюбленця не хотіла публічності, однак з часом зрозуміла, скільки радості чотирилапий приносить людям, тож вирішила ризикнути.

"Звичайно, мені приємно, що багато хто любить Федю. Він схожий на маленьку дитину — такий же наївний і незграбний. Я знімаю про свого котика гумористичні відеоролики й бачу, що люди підтримують мою творчість", — поділилася жінка.

Кошеня народилося з порушенням координації рухів й заледве пересувалося Фото: Instagram Кошеня народилося з порушенням координації рухів й заледве пересувалося Фото: Instagram

На одному з вірусних відео, яке зібрало 194 тисячі вподобайок, можна побачити, як кіт "медитує", пильно спостерігаючи за обертанням підвішеного кільця, а на іншому ролику "незграбне" кошеня намагається вилізти із вузької щілини під шафою.

Шанувальники активно коментують побачене у кадрі.

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Нагадаємо, раніше Фокус писав, що у Колумбії живе пес на ім'я Роуп Дедді, який вважається одним з найдорожчих — його вартість сягає 120 тисяч доларів. Господар собаки стверджує, що витрачає на його харчування близько 350 доларів щомісяця. У раціон входить сире м'ясо, морква та грецький йогурт, а також вітаміни та інші добавки.

Крім того, ми розповідали про зниклого у 2012 році кота на прізвисько Тобі, який несподівано повернувся додому напередодні Різдва. Власники домашнього улюбленця, сім’я Алланів з Великої Британії, забрали його зі служби захисту котів Cats Protection, куди тваринку принесла жителька містечка Бедфорд.