Цілий статок: рідкісні монети можуть перетворити людину на мільйонера (відео)

Нещодавно тіктокер CoinCollectingWizard розповів глядачам про три монети, які вони повинні завжди шукати у своєму гаманці.

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Люди можуть стати мільйонерами, знайшовши рідкісні британські монети, одна з яких продається за 100 тисяч фунтів стерлінгів. Про це розповідає користувач із ніком CoinCollectingWizard в одному зі своїх роликів у TikTok.

Деякі зразки можуть коштувати цілий статок. Особливо якщо люди захочуть їх продати на eBay або на аукціоні. Нещодавно тіктокер CoinCollectingWizard розповів глядачам про три монети, які вони повинні завжди шукати у своєму гаманці.

"Хочете стати мільйонером? Ось монети, на які вам варто звернути увагу", — підписав свій ролик чоловік.

Він детально розповів про 1 пенс Великої Британії 1933 року, який має великий попит у колекціонерів. Його рідкість значно підвищує ринкову вартість.

"Якщо у вас випадково опинився пенні Великої Британії 1933 року, то ви на 100% багаті й можете легко продати цю монету за 100 000 фунтів стерлінгів", — зазначив тіктокер.

Потім чоловік розповів про нову монету 1983 року номіналом у два пенси.

"Вона вважається рідкісною через особливий перехід у дизайні монети. У 1983 році Королівський монетний двір почав процес зміни напису на монеті 2 пенси з New Pence на Two Pence. Якщо ви знайдете цю рідкісну монету, то можете розраховувати на 1000 фунтів стерлінгів", — пояснив він.

І нарешті, монета Aquatics 50 пенсів з олімпійської колекції Лондона 2012 року може коштувати цілий статок, якщо ви знайдете її з помилкою.

"В обіг було випущено невелику жменьку монет цього оригінального дизайну, але потім їх дуже швидко адаптували. Оскільки оригінального дизайну залишилося так мало, це означає, що вартість монети значно зросла. Якщо ви знайдете цю монету і продасте її, то отримаєте 2 000 фунтів стерлінгів", — додав він.

Відео стало популярним, багато глядачів поспішили в розділ коментарів, щоб розповісти про свої знахідки.

"У мене є ця монета, я серйозно", "У мене є два пенси", "У мене така ж монета 1993 року", "Будь ласка, я візьму ці монети", — писали вони.

Раніше Фокус повідомляв, що дайвери знайшли затонулий корабель, наповнений старовинним шампанським і порцеляною. Томаш Стачура, керівник групи дайверів, розповів, що затонулий корабель доверху набитий ящиками з шампанським, мінеральною водою в глиняних пляшках і порцеляною.

Також стало відомо, що вчені знайшли уламки корабля, який загадково зник 55 років тому. Досі місцеперебування судна залишалося загадкою. Через роки австралійське наукове агентство за допомогою картографії морського дна виявило затонулий корабель.