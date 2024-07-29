Целое состояние: редкие монеты могут превратить человека в миллионера (видео)

Недавно тиктокер CoinCollectingWizard рассказал зрителям о трех монетах, которые они должны всегда искать в своем кошельке.

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Люди могут стать миллионерами, найдя редкие британские монеты, одна из которых продается за 100 тысяч фунтов стерлингов. Об этом рассказывает пользователь с ником CoinCollectingWizard в одном из своих роликов в TikTok.

Некоторые образцы могут стоить целое состояние. Особенно если люди захотят их продать на eBay или на аукционе. Недавно тиктокер CoinCollectingWizard рассказал зрителям о трех монетах, которые они должны всегда искать в своем кошельке.

"Хотите стать миллионером? Вот монеты, на которые вам стоит обратить внимание", — подписал свой ролик мужчина.

Он подробно рассказал об 1 пенсе Великобритании 1933 года, который пользуется большим спросом у коллекционеров. Его редкость значительно повышает рыночную стоимость.

"Если у вас случайно оказался пенни Великобритании 1933 года, то вы на 100% богаты и можете легко продать эту монету за 100 000 фунтов стерлингов", — отметил тиктокер.

Затем мужчина рассказал о новой монете 1983 года номиналом в два пенса.

"Она считается редкой из-за особого перехода в дизайне монеты. В 1983 году Королевский монетный двор начал процесс изменения надписи на монете 2 пенса с New Pence на Two Pence. Если вы найдете эту редкую монету, то можете рассчитывать на 1000 фунтов стерлингов", — пояснил он.

И наконец, монета Aquatics 50 пенсов из олимпийской коллекции Лондона 2012 года может стоить целое состояние, если вы найдете ее с ошибкой.

"В обращение была выпущена небольшая горстка монет этого оригинального дизайна, но затем их очень быстро адаптировали. Поскольку оригинального дизайна осталось так мало, это означает, что стоимость монеты значительно выросла. Если вы найдете эту монету и продадите ее, то получите 2 000 фунтов стерлингов", — добавил он.

Видео стало популярным, многие зрители поспешил в раздел комментариев, чтобы рассказать о своих находках.

"У меня есть эта монета, я серьезно", "У меня есть два пенса", "У меня такая же монета 1993 года", "Пожалуйста, я возьму эти монеты", — писали они.

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