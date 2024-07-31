Простий трюк: люди дізналися, навіщо потрібні нитки на чайних пакетиках (відео)

Незначна деталь, що супроводжує повсякденне чаювання, досі залишалася непоміченою. Крім того, багато людей зізналися, що ніколи не зустрічали чайних пакетиків із нитками.

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Нитки на чайних пакетиках були завжди, але любителі міцного напою випускали одну невелику деталь з уваги. Виявляється, вони мають життєво важливе призначення, і багато людей були здивовані, дізнавшись про це. Про приховане призначення розповіла користувачка TikTok Мері Нолан в одному зі своїх відео.

Усілякі предмети повсякденного вжитку мають приховані функції, і, схоже, скромна ниточка на чайних пакетиках не є винятком. Ця, здавалося б, незначна деталь, що супроводжує повсякденне чаювання, досі залишалася непоміченою.

Відео, опубліковане користувачкою з ніком sky_nolan15, привернуло велику увагу людей. Мері наочно показала, наскільки ефективним може бути цей простий трюк.

"Як багато людей знали про це? Ви берете нитку і загинаєте паперовий кінець під чашку, щоб вона залишалася на місці", — підписала вона свій ролик.

Це "нове" призначення нитки викликало шквал захоплення у глядачів у TikTok. Водночас на різних платформах соціальних мереж багато людей зізналися, що ніколи не зустрічали чайних пакетиків із нитками:

"Я ніколи не пробував чайний пакетик із прив'язаною до нього ниткою, звучить дуже шикарно";

"Я зустрічав чайні пакетики з мотузочкою тільки в кавових автоматах на заправках або в готелях";

"Чайний пакетик із ниточкою — це ті дивні ароматизовані чаї. Я їх не п'ю, тому не стикаюся з подібними проблемами";

"У мене була партнерка, яка була в захваті від них, тому я зіткнувся з цією проблемою, коли готував їй різні сорти чаю. Моє рішення полягало в тому, щоб покласти чайний пакетик і закріпити нитку пальцем зовні, перш ніж наливати воду, щоб вона не бовталася".

Раніше Фокус повідомляв, що блогерка шокувала трюком, прив'язавши штангу до скакалки. Незвичайна вправа жінки включає підйом ваги під час стрибків на скакалці. Однак експерти попереджають, що цей трюк небезпечний і людям не варто намагатися його повторити.

Також стало відомо, що перукар показав, як стрижка може змінити зовнішність. Чоловік часто публікує в соцмережах кадри стрижок своїх клієнтів до і після. Один із його роликів став вірусним і набрав майже 35 млн переглядів.