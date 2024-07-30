"Це боляче": блогерка шокувала трюком, прив'язавши штангу до скакалки (відео)

Незвичайна вправа жінки включає підйом ваги під час стрибків на скакалці. Однак експерти попереджають, що цей трюк небезпечний і людям не варто намагатися його повторити.

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В одному з тренажерних залів було помічено жінку, яка стрибає зі штангою, прикріпленою до скакалки. Спортивна блогерка показала незвичайний спосіб тренування в одному зі своїх роликів у TikTok.

У відео, що викликало великий резонанс у соціальних мережах, користувачка під ніком cdouyin172 незвичним чином включає підйом ваги у свої вправи на скакалці, легко перестрибуючи через важку штангу, як дитина на ігровому майданчику. При цьому вона перебувала в центрі жвавого тренажерного залу, відвідувачі якого були помітно шоковані незвичайною тактикою тренування.

Незвичайна вправа жінки закінчуються тим, що вона різко зупиняється, внаслідок чого штанга врізається їй у гомілки. Один цей рух змусив глядачів здригнутися, тоді як блогерка виглядала незворушною через цей казус.

Багато користувачів соцмереж були здивовані незвичайним способом тренування.

"Навіть чоловік ззаду в шоці", "У мене щелепа впала, коли штанга вдарила її по гомілці. Якби я був там, я б плакав на підлозі", "Ахах всі страждають, крім цієї дівчини", "Ми знаємо, що це боляче, як самокат по щиколотці", — писали вони.

Хоча вважається, що вага була або занадто малою, щоб заподіяти шкоду, або була зімітована з метою комедійної сценки, експерти відреагували на ролик, попередивши про ризики безпеки під час копіювання цього трюку.

"Я не вірю, що відео справжнє, тому що важко отримати достатній імпульс, щоб підняти навантажену штангу за допомогою скакалки. Але подібні трюки пов'язані з великим ризиком. Усі, хто перебуває поруч із нею, ризикують отримати удар гирею — особливо якщо скакалка випадково обірветься, млинці вилетять назовні. Крім того, якщо зупинити штангу гомілками, це завдасть серйозної травми кісткам і змусить її негайно впасти", — заявив Хосе Гевара, випробувач тренажерів на сайті ShreddedDad.com.

Раніше Фокус повідомляв, що жінка, якій прописали плавання в холодній воді, каже, що це врятувало їй життя. Хелен Даунхем пережила низку травмуючих подій, включно з розривом стосунків, втратою роботи й переломом ноги. Впоратися з проблемами жінці допомогла незвичайна порада лікаря.

Також стало відомо, що блогерка поділилася рецептом "чарівного" напою для схуднення. Дівчина на ім'я Міган розповіла, що якщо перед сном зробити одну просту річ, то можна спалювати жир щоночі. Це може здатися неймовірним, але багато людей стверджують, що це працює.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо у вас проблеми, зверніться до фахівця.