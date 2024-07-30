"Это больно": блогерка шокировала трюком, привязав штангу к скакалке (видео)

Необычное упражнение женщины включает подъем веса во время прыжков на скакалке. Однако эксперты предупреждают, что этот трюк опасен и людям не стоит пытаться его повторить.

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В одном из тренажерных залов была замечена женщина, прыгающая со штангой, прикрепленной к скакалке. Спортивная блогерка показала необычный способ тренировки в одном из своих роликов в TikTok.

В видео, вызвавшем большой резонанс в социальных сетях, пользовательница под ником cdouyin172 необычным образом включает подъем веса в свои упражнения на скакалке, легко перепрыгивая через тяжелую штангу, как ребенок на игровой площадке. При этом она находилась в центре оживленного тренажерного зала, посетители которого были заметно шокированы необычной тактикой тренировки.

Необычное упражнение женщины заканчиваются тем, что она резко останавливается, в результате чего штанга врезается ей в голени. Одно это движение заставило зрителей вздрогнуть, в то время как блогерка выглядела невозмутимой из-за этого казуса.

Многие пользователи соцсетей были удивленны необычным способом тренировки.

"Даже мужчина сзади в шоке", "У меня челюсть упала, когда штанга ударила ее по голени. Если бы я был там, я бы плакал на полу", "Ахах все страдают, кроме этой девушки", "Мы знаем, что это больно, как самокат по лодыжке", — писали они.

Хотя считается, что вес был либо слишком мал, чтобы причинить вред, либо был сымитирован в целях комедийной сценки, эксперты отреагировали на ролик, предупредив о рисках безопасности при копировании этого трюка.

"Я не верю, что видео настоящее, потому что трудно получить достаточный импульс, чтобы поднять нагруженную штангу с помощью скакалки. Но подобные трюки сопряжены с большим риском. Все, кто находится рядом с ней, рискуют получить удар гирей — особенно если скакалка случайно оборвется, блины вылетят наружу. Кроме того, если остановить штангу голенями, это нанесет серьезную травму костям и заставит ее немедленно упасть", — заявил Хосе Гевара, испытатель тренажеров на сайте ShreddedDad.com.

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