Перлина для туристів: люди вражені "прихованим" пляжем, який майже завжди безлюдний

Затока Ахмелвіч пропонує мальовничі краєвиди для мандрівників. Її вважають одним із найкращих місць відпочинку в Шотландії з кришталево чистою водою і білими піщаними пляжами.

Related video

У Великій Британії є багато прихованих перлин, які можуть стати чудовим місцем для відпочинку. Багато туристів і мандрівників були приємно здивовані, дізнавшись про прекрасний мальовничий пляж, який розташований на північному заході Шотландії. Деякі люди навіть порівнюють його з Карибським басейном. Про це пише The Mirror.

Майже завжди безлюдний маловідомий пляж, розташований на північно-західному узбережжі Шотландії. Затока Ахмелвіч пропонує мальовничі краєвиди для мандрівників. Вона вважається одним із найкращих місць відпочинку в Шотландії з кришталево чистою водою та білими піщаними пляжами. Видання зазначає, що "райський куточок" може змагатися з пляжами Карибського басейну — єдиним недоліком, мабуть, є відсутність такої ж погоди.

Однак у сонячні дні в затоці Ахмелвіч все ж збираються місцеві жителі, які приходять відпочити або влаштувати пікнік. Пляж розташований недалеко від села Лочинвер у Шотландському нагір'ї й, згідно з офіційним сайтом Visit Scotland, є популярним місцем серед любителів водних лиж.

У затоці Ахмелвич збираються місцеві жителі, які приходять відпочити або влаштувати пікнік Фото: North Coast 500

Поруч із пляжем є безліч стежок і підйомів для тих, хто цікавиться пішим туризмом. Знайдеться розвага і для рибалок, які можуть зловити тріску, пікшу, минтай і скумбрію. Відвідувачі пляжу оцінили це місце на Trip Advisor у 4,5 зірки, і багато хто з них настійно рекомендує його відвідати.

"Це неймовірний пляж, який ви просто зобов'язані відвідати. Це один із найкращих пляжів у Великій Британії. У сонячні дні він має приголомшливий вигляд і є ідеальним місцем для катання на паддлборді або водних розваг. Тут так багато всього цікавого, що навіть коли тут багатолюдно, можна знайти тихе місце на скелях, де можна розслабитися", — написав один із відвідувачів.

Тік-токер Девід під ніком scottishmaninavan поділився кадрами, зробленими під час відвідування пляжу, і сказав: "Це мій улюблений пляж у Шотландії".

Раніше Фокус повідомляв, що туристам заборонили відвідувати пляжі після того, як там помітили "моторошних" істот. Людей попросили не заходити у воду на двох популярних пляжах Іспанії після появи небезпечних морських мешканців, укус яких може бути дуже болючим.

Також стало відомо, що "чарівний" безлюдний острів, який відвідували вікінги, виставлено на продаж. Нині на острові Фладда-Чуайн немає жодного жителя. На шматку суші є невеликі долини й скелі, а найвища точка розташована на висоті 29 метрів над рівнем моря.