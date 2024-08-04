Жемчужина для туристов: люди поражены "скрытым" пляжем, который почти всегда безлюден

Залив Ахмелвич предлагает живописные виды для путешественников. Он считается одним из лучших мест отдыха в Шотландии с кристально чистой водой и белыми песчаными пляжами.

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В Великобритании есть много скрытых жемчужин, которые могут стать отличным местом для отдыха. Многие туристы и путешественники были приятно удивлены, узнав о прекрасном живописном пляже, который расположен на северо-западе Шотландии. Некоторые люди даже сравнивают его с Карибским бассейном. Об этом пишет The Mirror.

Почти всегда безлюдный малоизвестный пляж, расположенный на северо-западном побережье Шотландии. Залив Ахмелвич предлагает живописные виды для путешественников. Он считается одним из лучших мест отдыха в Шотландии с кристально чистой водой и белыми песчаными пляжами. Издание отмечает, что "райский куток" может соперничать с пляжами Карибского бассейна — единственным недостатком, пожалуй, является отсутствие такой же погоды.

Однако в солнечные дни в заливе Ахмелвич все же собираются местные жители, которые приходят отдохнуть или устроить пикник. Пляж расположен недалеко от деревни Лочинвер в Шотландском нагорье и, согласно официальному сайту Visit Scotland, является популярным местом среди любителей водных лыж.

В заливе Ахмелвич собираются местные жители, которые приходят отдохнуть или устроить пикник Фото: North Coast 500

Рядом с пляжем есть множество тропинок и подъемов для тех, кто интересуется пешим туризмом. Найдется развлечение и для рыбаков, которые могут поймать треску, пикшу, минтай и скумбрию. Посетители пляжа оценили это место на Trip Advisor в 4,5 звезды, и многие из них настоятельно рекомендуют его посетить.

"Это невероятный пляж, который вы просто обязаны посетить. Это один из лучших пляжей в Великобритании. В солнечные дни он выглядит потрясающе и является идеальным местом для катания на паддлборде или водных развлечений. Здесь так много всего интересного, что даже когда здесь многолюдно, можно найти тихое место на скалах, где можно расслабиться", — написал один из посетителей.

Тик-токер Дэвид под ником scottishmaninavan поделился кадрами, сделанными во время посещения пляжа, и сказал: "Это мой любимый пляж в Шотландии".

Ранее Фокус сообщал, что туристам запретили посещать пляжи после того, как там заметили "жутких" существ. Людей попросили не заходить в воду на двух популярных пляжах Испании после появления опасных морских обитателей, укус которых может быть очень болезненным.

Также стало известно, что "волшебный" необитаемый остров, который посещали викинги, выставлен на продажу. В настоящее время на острове Фладда-Чуайн нет ни одного жителя. На куске суши есть небольшие долины и скалы, а самая высокая точка находится на высоте 29 метров над уровнем моря.