Думка експерта: чому не варто заводити будильник у вихідні дні

Ліза Артіс пояснила, що найкраще відключати будильник щосуботи й неділі, щоб повністю насолодитися перевагами сну, перед робочим тижнем.

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На думку експертки Лізи Артіс, відмова від будильника на вихідні є єдиним способом відчути користь від кількох днів відпочинку, хоча вона й не рекомендує влаштовувати дводенний загул. Про це пише Lad Bible.

Жінка, яка працює заступником генерального директора благодійної організації The Sleep Charity в Донкастері (Англія), пояснила, що люди, ймовірно, значно ускладнюють собі життя, якщо лягаєте без ніг у вихідні замість того, щоб просто розслабитися.

Попри те, що в п'ятницю ввечері після раннього підйому і довгого робочого дня у вас може з'явитися друге дихання, експертка зі сну каже, що насправді ви опиняєтеся в "боргу перед сном". Вона вважає, що це даватиметься взнаки щонайменше весь наступний тиждень, а до наступних вихідних ваш мозок усе ще гратиме в доганялки.

"Заспокоїтися у вихідні може здатися нудним, але це приносить організму величезну користь — особливо коли йдеться про сон. Ми працюємо приблизно у 24-годинному циклі, званому циркадним ритмом, який регулюється супрахіазматичним ядром у гіпоталамусі. Дотримання регулярного режиму сну у вихідні, тобто відмова від п'янок і вечірок до світанку, зберігає цей цикл, даючи змогу організму відновлюватися у звичайному режимі", — розповіла Ліза.

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Є ще один важливий компонент, який забезпечить вашому організму можливість як слід розслабитися, — це безперервний сон. Ліза пояснила, що найкраще відключати будильник щосуботи і неділі, щоб повністю насолодитися його перевагами.

"Завдяки якісному, безперебійному сну без будильника та кільком дням відпочинку, у понеділок ви вийдете на роботу оновленими та готовими до нових випробувань. Навпаки, якщо жити заради вихідних, не лягати спати допізна і накопичувати борги за сон, це призводить до підвищення рівня аденозину — хімічної речовини в мозку, яка робить нас втомленими", — додала британка.

Раніше Фокус повідомляв, що жінка, якій прописали плавання в холодній воді, каже, що це врятувало їй життя. Хелен Даунхем пережила низку травмуючих подій, включно з розривом стосунків, втратою роботи й переломом ноги. Впоратися з проблемами жінці допомогла незвичайна порада лікаря.

Також стало відомо, що блогерка поділилася рецептом "чарівного" напою для схуднення. Дівчина на ім'я Міган розповіла, що якщо перед сном зробити одну просту річ, то можна спалювати жир щоночі. Це може здатися неймовірним, але багато людей стверджують, що це працює.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо у вас проблеми, зверніться до фахівця.