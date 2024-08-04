Мнение эксперта: почему не стоит заводить будильник в выходные дни

Лиза Артис объяснила, что лучше всего отключать будильник по субботам и воскресеньям, чтобы полностью насладиться преимуществами сна, перед рабочей неделей.

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По мнению эксперта Лизы Артис, отказ от будильника на выходные является единственным способом почувствовать пользу от нескольких дней отдыха, хотя она и не рекомендует устраивать двухдневный загул. Об этом пишет Lad Bible.

Женщина работает заместителем генерального директора благотворительной организации The Sleep Charity в Донкастере (Англия), объяснила, что люди, вероятно, значительно усложняют себе жизнь, если ложитесь без ног в выходные вместо того, чтобы просто расслабиться.

Несмотря на то, что в пятницу вечером после раннего подъема и долгого рабочего дня у вас может появиться второе дыхание, эксперт по сну говорит, что на самом деле вы оказываетесь в "долгу перед сном". Она считает, что это будет сказываться как минимум всю следующую неделю, а к следующим выходным ваш мозг все еще будет играть в догонялки.

"Успокоиться в выходные может показаться скучным, но это приносит организму огромную пользу — особенно когда речь идет о сне. Мы работаем примерно в 24-часовом цикле, называемом циркадным ритмом, который регулируется супрахиазматическим ядром в гипоталамусе. Соблюдение регулярного режима сна в выходные, то есть отказ от пьянок и вечеринок до рассвета, сохраняет этот цикл, позволяя организму восстанавливаться в обычном режиме", — рассказала Лиза.

Иллюстративное фото Фото: Freepik

Есть еще один важный компонент, который обеспечит вашему организму возможность как следует расслабиться, — это непрерывный сон. Лиза объяснила, что лучше всего отключать будильник по субботам и воскресеньям, чтобы полностью насладиться его преимуществами.

"Благодаря качественному, бесперебойному сну без будильника и нескольким дням отдыха, в понедельник вы выйдете на работу обновленными и готовыми к новым испытаниям. Напротив, если жить ради выходных, не ложиться спать допоздна и накапливать долги за сон, это приводит к повышению уровня аденозина — химического вещества в мозге, которое делает нас уставшими", — добавила британка.

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