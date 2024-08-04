Перевірте свій "орлиний зір": цю просту головоломку може вирішити далеко не кожен (фото)

Чи зможете ви помітити краватку на картинці за вісім секунд? Якщо можете, у вас чудовий зір.

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Зображення дуже жвавого класу в школі, сповненого учнів, що грають на музичних інструментах, якими керує їхній учитель, дасть змогу перевірити ваш зір. На кадрі видно предмет, який, якщо ви можете помітити, то у вас відмінний зір. Про це пише видання Мirror.

Спробуйте розв'язати цю складну головоломку і перевірте свій розум та очі.

Розв'язання головоломок і загадок — це веселий спосіб скоротати час, а також чудовий спосіб потренувати свій розум.

Дослідження показують, що регулярна перевірка розуму може допомогти поліпшити концентрацію, збільшити швидкість мислення і навіть поліпшити короткочасну пам'ять. Є багато способів зробити це, наприклад, вивчити нову мову, послухати музику і розв'язати кросворди та головоломки. Якщо ви хочете кинути виклик своїм очам і мозку, спробуйте вирішити цю оптичну головоломку. Зображення являє собою сцену зі шкільного класу. На зображенні багато дітей, які грають на музичних інструментах, а на увазі захована краватка.

Цю просту головоломку може вирішити далеко не кожен

Спочатку його важко помітити, бо в кімнаті так багато метушні й дітей та інших предметів. Вас може відволікти корова біля вікна, слон на трубі або мавпа, яка тримає ноти, щоб хлопчик, який грає на акордеоні, міг їх прочитати.

Якщо вісім секунд минули, не хвилюйтеся, все ще корисно спробувати виявити краватку, і ви безумовно відчуєте почуття задоволення, коли це зробите. Якщо вам набридло, ми розмістимо відповідь нижче, тож не прокручуйте сторінку, якщо ви все ще шукаєте. Хочете підказки? Краватка прямо перед вами... Можливо, дитина, на якій вона перебуває, повний новачок у музиці... і вона сидить, імовірно, у найгучнішій частині оркестру.

Цю просту головоломку може вирішити далеко не кожен

Нагадаємо, виявлено чинники, що поступово змінюють нашу особистість. Нове дослідження вчених торкнулося теми нашої особистості, яка впливає на все, від нашої поведінки до тривалості життя. Вони виявили чинники, що дають нам змогу змінювати її.