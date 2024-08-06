Пранк від колишнього хлопця: жінка була в жаху, коли її завалили дзвінками наслідувачі Чубакки

Мешканці Австралії довелося нелегко, коли колишній хлопець помстився їй, розвісивши по місту оголошення з номером її телефону.

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Джессіка Сьюелл із Квінсленда, Австралія, пережила дуже нелегкий період після розставання зі своїм хлопцем. Той вирішив їй помститися і розмістив її номер телефону на постері в стилі "Зоряних воєн", обіцяючи людям грошову винагороду за пародію на Чубакку. У підсумку наслідувачі дзвонили їй вдень і вночі. Про це пише Mirror.

Джессіка зізналася, що її буквально бомбардували дзвінками незнайомці, які намагалися максимально добре пародіювати Чубакку, після того як її колишній хлопець розвісив її номер по всьому місту як помсту за розрив їхніх стосунків.

Оголошення з оголошенням про конкурс Фото: Скриншот

Наслідувачам обіцяли нагороду в 100 австралійських доларів за "найкращу" пародію на Чуї, і незабаром 33-річній Джессіці С'юелл, матері трьох дітей із Квінсленда, почали телефонувати в будь-який час доби.

Саме ці крики імітували наслідувачі

Незважаючи на роздратування від постійних дзвінків, Джессіка знайшла гумор у цій ситуації, розповівши 9News в Австралії: "Я думаю, що це досить кумедно. Гарний жарт. Це, мабуть, найбільш хлоп'яче розставання, яке у мене коли-небудь було. Усе, що йому потрібно було зробити, це сказати: "Я більше тебе не люблю, я хочу рухатися далі".

Джессіка розповіла, що припинила стосунки, дізнавшись, що її хлопець листувався з іншими жінками на Facebook. Але вона не думала, що він буде їй мститися, та ще й так підступно.

В інтерв'ю Cairns Post Джессіка висловила своє розчарування: "Хтось зателефонував і сказав, що, на їхню думку, це могло бути зроблено як жарт, тому що вони бачили, як чоловік розвішував плакати".

Крім пранку на тему Чубакки, її колишній хлопець, можливо, роздратований тим, що його жарт втратив свою привабливість, кинув свою машину на її під'їзній доріжці без шин, фактично замкнувши її вдома. Джессіці навіть довелося викликати поліцію, щоб вони прибрали авто.

Дивний інцидент 2020 року сплив після того, як його опублікували в Instagram-акаунті Learn Laugh Speak, викликавши шквал жартів і коментарів у мережі. Користувачі співчували Джесіці, якій довелося витримувати ревіння Чубакки вдень і вночі, але вони оцінили винахідливість її колишнього хлопця. "Це по-дитячому, але водночас чудово", — пожартував один із коментаторів.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про те, що найчастіше розставання відбуваються після свят. Але є спосіб впоратися з кризою.