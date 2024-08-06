Пранк от бывшего парня: женщина была в ужасе, когда ее завалили звонками подражатели Чубакки

Жительнице Австралии пришлось нелегко, когда бывший парень отомстил ей, развесив по городу объявления с номером ее телефона.

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Джессика Сьюэлл из Квинсленда, Австралия, пережила очень нелегкий период после расставания со своим парнем. Тот решил ей отомстить и разместил ее номер телефона на постере в стиле "Звездных войн", обещая людям денежное вознаграждение за пародию на Чубакку. В итоге подражатели звонили ей днем и ночью. Об этом пишет Mirror.

Джессика призналась, что ее буквально бомбардировали звонками незнакомцы, пытавшиеся максимально хорошо пародировать Чубакку, после того как ее бывший парень развесил ее номер по всему городу в качестве мести за разрыв их отношений.

Объявление с объявлением о конкурсе Фото: Скриншот

Подражателям обещали награду в 100 австралийских долларов за "лучшую" пародию на Чуи, и вскоре 33-летней Джессике Сьюэлл, матери троих детей из Квинсленда, начали звонить в любое время суток.

Именно эти вопли имитировали подражатели

Несмотря на раздражение от постоянных звонков, Джессика нашла юмор в этой ситуации, рассказав 9News в Австралии: "Я думаю, что это довольно забавно. Хорошая шутка. Это, должно быть, самое ребяческое расставание, которое у меня когда-либо было. Все, что ему нужно было сделать, это сказать: "Я больше тебя не люблю, я хочу двигаться дальше".

Джессика рассказала, что прекратила отношения, узнав, что ее парень переписывался с другими женщинами на Facebook. Но она не думала, что он будет ей мстить, да еще и так коварно.

В интервью Cairns Post Джессика выразила свое разочарование: "Кто-то позвонил и сказал, что, по их мнению, это могло быть сделано в качестве шутки, потому что они видели, как мужчина развешивал плакаты".

Кроме пранка на тему Чубакки, ее бывший парень, возможно, раздраженный тем, что его шутка потеряла свою привлекательность, бросил свою машину на ее подъездной дорожке без шин, фактически заперев ее дома. Джессике даже пришлось вызывать полицию, чтобы они убрали авто.

Странный инцидент 2020 года всплыл после того, как был опубликован в Instagram -аккаунте Learn Laugh Speak, вызвав шквал шуток и комментариев в сети. Пользователи сочувствовали Джессике, которой пришлось выдерживать рев Чубакки днем и ночью, но они оценили изобретательность ее бывшего парня. "Это по-детски, но в то же время великолепно", — пошутил один из комментаторов.

Напомним, ранее Фокус писал о том, что чаще всего расставания происходят после праздников. Но есть способ справиться с кризисом.