"Часто витріщаються": 77-річний чоловік хоче одружитися з 34-річною дівчиною (відео)

Наразі Імані Купе і Ларрі Скотт зайняті плануванням весілля своєї мрії й наступної спільної подорожі світом.

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34-річна Імані Купе та 77-річний Ларрі Скотт зі США разом уже понад дев'ять років і побралися 2023 року. Пара каже, що їх прийняли друзі, і вони виробили "ідеальну реакцію" на людей, які витріщаються на них на вулиці. Про це вони розповіли в одному з випусків шоу Love Don't Judge на YouTube.

Імані Купе завжди думала, що закохається в старшого чоловіка, але зустріч із 77-річним Ларрі Скоттом виявилася серйознішим віковим стрибком, ніж вона могла собі уявити. Пара познайомилася на сайті знайомств, і сиве волосся Ларрі заінтригувало Імані. Вони були разом понад дев'ять років, а 2023 року вирішили побратися.

"Я взагалі знаходжу літніх чоловіків більш привабливими. Мені здалося, що він досить привабливий літній джентльмен, і коли я побачила його наживо, він не розчарував", — розповіла вона.

Пара планує весілля і спільну подорож світом Фото: YouTube

Ларрі зі штату Мериленд не уявляє собі життя без своєї молодої партнерки.

"Коли ти набагато молодший, ти не замислюєшся про таке далеке майбутнє, але оскільки я вже ближчий, я думаю про це. Тому ми відкрито обговорюємо ці речі", — зазначив літній чоловік.

Пара разом уже понад дев'ять років Фото: YouTube

Імані часто піддавалася нападкам через припущення, що вона з Ларрі тільки через його гаманець, багато людей вважають її домогосподаркою, яка тільки й робить, що готує і прибирає.

"Ми просто відмахуємося від цього. Коли хтось витріщається, я підіймаю великий палець догори та кажу, що б вони дивилися на здоров'я", — сказав Ларрі.

Імані вважає, що осуд, з яким вони стикаються, тільки зробив їхні стосунки міцнішими. Пара повідомила, що друзі прийняли їх і їхню нетрадиційну різницю у віці. Наразі Імані та Ларрі зайняті плануванням весілля своєї мрії і наступної спільної подорожі світом.

Раніше Фокус повідомляв, що жінка оплатила квитки і готель на весілля і випадково дізналася, що його провели без неї. Вона пояснила, що приблизно за 7 місяців до запланованого весілля вони з чоловіком отримали листівку. У записці ще раз наголошувалося на важливості бронювання готелів та авіаквитків якомога раніше.

Також стало відомо, що подружжя знайшло стару відеокасету із запискою, яка змінила їхнє життя. Закарі та Скай Роджерс навіть не підозрювали, що може бути на плівці. Подружжю довелося докласти чимало зусиль, щоб відшукати потрібний програвач.